Израиль и ХАМАС подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня – СМИ

16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.

Источник: Axios со ссылкой на два источника знакомые с этим вопросом

Детали: Сообщается, что соглашение было подписано представителями Израиля, Катара и ХАМАСа после нескольких дней интенсивных переговоров. Главный советник президента США Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк подписал соглашение от имени Соединенных Штатов.

Реклама:

По словам собеседников издания, израильское правительство проголосует за ратификацию договоренности не раньше вечера субботы 18 января.

Согласно договору, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. Также будут освобождены более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, которых обвиняют в убийстве израильтян. Кроме того, будет освобождена тысяча палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Также в Сектор Газа будет доставлена гуманитарная помощь, в частности 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, а также 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

РЕКЛАМА:

Соглашение предусматривает, что Катар, Египет и США будут выступать гарантами выполнения соглашения.

На шестнадцатый день перемирия Израиль и ХАМАС начнут переговоры по второму этапу соглашения, который предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Дословно: "Пока в Дохе шли переговоры о соглашении, партнеры премьер-министра Беньямина Нетаньяху по коалиционному правительству – министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир – заявили, что будут голосовать против соглашения".

Детали: Советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил в среду в эфире CNN, что новая администрация проинформировала Нетаньяху, что если ХАМАС откажется от любой части соглашения, США поддержат Израиль.

Волц также заявил, что администрация Трампа обеспечит демилитаризацию Газы и уничтожение ХАМАСа.

Предыстория: