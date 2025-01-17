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У Нетаньяху подтвердили, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение: его еще должно утвердить правительство

Ирина БалачукПятница, 17 января 2025, 07:55
У Нетаньяху подтвердили, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение: его еще должно утвердить правительство
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Фото из Facebook

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Источник: The Times of Israel

Детали: В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что премьер-министр созвал на пятницу заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению.

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Однако, по словам пресс-секретаря Нетаньяху, полное заседание правительства состоится только в субботу вечером.

Таким образом соглашение может вступить в силу в понедельник, то есть на день позже, чем было запланировано изначально. Издание акцентирует, что первым трем заложникам, которых должны были освободить в воскресенье, придется подождать еще один день.

Отмечается, что после того, как израильская переговорная группа позвонила Нетаньяху, чтобы сообщить о достигнутом соглашении, власти проинформировали также и семьи остальных 98 заложников. 

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"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников – как живых, так и мертвых", – подытожили в офисе Нетаньяху.

Что было раньше: СМИ сообщили, что 16 января в Дохе, Египет, Израиль и группировка ХАМАС официально подписали соглашение об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.

Предыстория: 

  • 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
  • Утром 16 января офис премьер-министра Израиля сообщил, что палестинское исламское движение ХАМАС отказалось поддерживать ряд соглашений о прекращении огня в Секторе Газа и срывает процесс освобождения заложников.

ИзраильХАМАСзаложники
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