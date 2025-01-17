У Росії трьох адвокатів Навального відправили в колонію

Петушинський суд Володимирської області РФ засудив трьох колишніх адвокатів російського опозиціонера, який загинув у колонії, Олексія Навального - Вадима Кобзєва, Олексія Ліпцера та Ігоря Сергуніна до термінів від 3,5 до 5,5 років колонії у справі про участь в так званій "екстремістській спільноті".

Джерело: "Медиазона", "Радио Свобода", Meduza

Деталі: Повідомляється, що Кобзєва засудили до 5,5 років колонії, Ліпцера до 5 років, а Сергуніна - до 3,5. Їм усім також буде заборонено протягом трьох років після відбуття терміну займатися адвокатською діяльністю.

Реклама:

Процес проходив у закритому режимі, дебати в суді Володимирської області завершилися 24 грудня. 10 січня адвокати виступили з останнім словом.

Кобзєва, Ліпцера і Сергуніна затримали в Москві в жовтні 2023 року - відтоді вони перебувають у СІЗО. За версією російського слідства, адвокати Навального, "використовуючи свій статус", передавали листи політика з колонії його соратникам. У такий спосіб вони начебто "забезпечували регулярну передачу інформації між керівниками та учасниками екстремістської спільноти". Такою "спільнотою" влада Росії ще в червні 2021 року оголосила структури Олексія Навального, зокрема Фонд боротьби з корупцією.

Вирок адвокатам мали винести 10 січня, але потім перенесли на 17 січня. "Вирок щодо адвокатів Навального винесуть 17 січня о 10:00. День повернення Навального в Росію і його посадки. І розкажіть мені, що це випадковість, ага", - зазначав директор ФБК Іван Жданов.

РЕКЛАМА:

Передісторія: