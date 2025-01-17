В России троих адвокатов Навального отправили в колонию

Петушинский суд Владимирской области РФ осудил трех бывших адвокатов российского оппозиционера, погибшего в колонии, Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об участии в так называемом "экстремистском сообществе".

Источник: "Медиазона", "Радио Свобода", Meduza

Детали: Сообщается, что Кобзева приговорили к 5,5 годам колонии, Липцера к 5 годам, а Сергунина - к 3,5. Им всем также будет запрещено в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью.

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Процесс проходил в закрытом режиме, дебаты в суде Владимирской области завершились 24 декабря. 10 января адвокаты выступили с последним словом.

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года - с тех пор они находятся в СИЗО. По версии российского следствия, адвокаты Навального, "используя свой статус", передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они якобы "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества". Таким "сообществом" власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в частности Фонд борьбы с коррупцией.

Приговор адвокатам должны были вынести 10 января, но потом перенесли на 17 января. "Приговор в отношении адвокатов Навального вынесут 17 января в 10:00. День возвращения Навального в Россию и его посадки. И расскажите мне, что это случайность, ага", - отмечал директор ФБК Иван Жданов.

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