Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России троих адвокатов Навального отправили в колонию

Пятница, 17 января 2025, 10:11
В России троих адвокатов Навального отправили в колонию
Суд над адвокатами Навального, фото: "Медиазона"

Петушинский суд Владимирской области РФ осудил трех бывших адвокатов российского оппозиционера, погибшего в колонии, Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об участии в так называемом "экстремистском сообществе".

Источник: "Медиазона", "Радио Свобода", Meduza

Детали: Сообщается, что Кобзева приговорили к 5,5 годам колонии, Липцера к 5 годам, а Сергунина - к 3,5. Им всем также будет запрещено в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью.

Реклама:

Процесс проходил в закрытом режиме, дебаты в суде Владимирской области завершились 24 декабря. 10 января адвокаты выступили с последним словом.

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года - с тех пор они находятся в СИЗО. По версии российского следствия, адвокаты Навального, "используя свой статус", передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они якобы "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества". Таким "сообществом" власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в частности Фонд борьбы с коррупцией.

Приговор адвокатам должны были вынести 10 января, но потом перенесли на 17 января. "Приговор в отношении адвокатов Навального вынесут 17 января в 10:00. День возвращения Навального в Россию и его посадки. И расскажите мне, что это случайность, ага", - отмечал директор ФБК Иван Жданов.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 16 февраля 2024 года Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Последние новости
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: