У Росії продовжують палати нафтобази, уражені дронами: в Енгельсі – 4 день, у Лисках ввели режим НС

У місті Енгельс Саратовської області РФ четвертий день горить нафтобаза комбінату "Кристал", яку в ніч на 14 січня повторно вразили українські безпілотники. На території Ліскінського району Воронезької області посилилася пожежа на нафтобазі, яку вразили дрони ССО ЗСУ.

Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, губернатор Воронезької області Олесандр Гусєв у Telegram, РИА "Новости"

Деталі: Бусаргін повідомив, що площа загоряння на підприємстві в Енгельсі "значно знизилася".

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"Профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці і робити все необхідне для ліквідації", - додав губернатор.

Водночас на території Ліскінського району Воронезької області ввели режим НС у зв'язку з пожежею на нафтобазі.

Площа пожежі на нафтобазі "Ліскінська" зросла до 2,8 тис. "квадратів", її гасять за найвищим номером складності, повідомили РИА "Новости" в екстрених службах РФ.

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Водночас губернатор регіону запевняє, що для цивільного населення та інфраструктури сусідніх підприємств "наразі загрози немає".

Гусєв тоді закликав місцевих жителів "утриматися від фото- і відеозйомки робіт із ліквідації наслідків НП, а також передбачити маршрути руху без наближення до нафтобази".

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