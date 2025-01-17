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У Росії продовжують палати нафтобази, уражені дронами: в Енгельсі – 4 день, у Лисках ввели режим НС

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 січня 2025, 11:44
У Росії продовжують палати нафтобази, уражені дронами: в Енгельсі – 4 день, у Лисках ввели режим НС
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У місті Енгельс Саратовської області РФ четвертий день горить нафтобаза комбінату "Кристал", яку в ніч на 14 січня повторно вразили українські безпілотники. На території Ліскінського району Воронезької області посилилася пожежа на нафтобазі, яку вразили дрони ССО ЗСУ.

Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, губернатор Воронезької області Олесандр Гусєв у Telegram, РИА "Новости"

Деталі: Бусаргін повідомив, що площа загоряння на підприємстві в Енгельсі "значно знизилася".

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"Профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці і робити все необхідне для ліквідації", - додав губернатор.

Водночас на території Ліскінського району Воронезької області ввели режим НС у зв'язку з пожежею на нафтобазі.

Площа пожежі на нафтобазі "Ліскінська" зросла до 2,8 тис. "квадратів", її гасять за найвищим номером складності, повідомили РИА "Новости" в екстрених службах РФ.

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Водночас губернатор регіону запевняє, що для цивільного населення та інфраструктури сусідніх підприємств "наразі загрози немає".

Гусєв тоді закликав місцевих жителів "утриматися від фото- і відеозйомки робіт із ліквідації наслідків НП, а також передбачити маршрути руху без наближення до нафтобази".

Передісторія:

  • В ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасованіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії.
  • Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях РФ та республіці Татарстан.
  • Зокрема знову було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки.
  • В ніч на 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ. Там виникла масштабна пожежа.

безпілотникиРосіявійнапожежа
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