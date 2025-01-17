У Росії продовжують палати нафтобази, уражені дронами: в Енгельсі – 4 день, у Лисках ввели режим НС
У місті Енгельс Саратовської області РФ четвертий день горить нафтобаза комбінату "Кристал", яку в ніч на 14 січня повторно вразили українські безпілотники. На території Ліскінського району Воронезької області посилилася пожежа на нафтобазі, яку вразили дрони ССО ЗСУ.
Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, губернатор Воронезької області Олесандр Гусєв у Telegram, РИА "Новости"
Деталі: Бусаргін повідомив, що площа загоряння на підприємстві в Енгельсі "значно знизилася".
"Профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці і робити все необхідне для ліквідації", - додав губернатор.
Водночас на території Ліскінського району Воронезької області ввели режим НС у зв'язку з пожежею на нафтобазі.
Площа пожежі на нафтобазі "Ліскінська" зросла до 2,8 тис. "квадратів", її гасять за найвищим номером складності, повідомили РИА "Новости" в екстрених службах РФ.
Водночас губернатор регіону запевняє, що для цивільного населення та інфраструктури сусідніх підприємств "наразі загрози немає".
Гусєв тоді закликав місцевих жителів "утриматися від фото- і відеозйомки робіт із ліквідації наслідків НП, а також передбачити маршрути руху без наближення до нафтобази".
Передісторія:
- В ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасованіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії.
- Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях РФ та республіці Татарстан.
- Зокрема знову було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки.
- В ніч на 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ. Там виникла масштабна пожежа.