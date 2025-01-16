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Дрони ССО запалили нафтобазу "Роснєфті" біля Воронежа

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 14:25
Дрони ССО запалили нафтобазу Роснєфті біля Воронежа
ілюстрація ССО

В ніч на 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ.

Джерело: Сили спецоперацій

Безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних сил України вдарили по базі "Роснєфті" у населеному пункті Лиски Воронезької області РФ у ніч проти четверга.

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Зазначається, що успішному діпстрайку передувала ретельна підготовка та планування ССО.

Внаслідок удару на нафтобазі розпочалася потужна пожежа. Декілька резервуарів досі палають.

Наголошується, що ця нафтобаза забезпечує паливом угруповання військ РФ, яке веде війну проти України.

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Що передувало: Пізно ввечері 15 січня місцева влада повідомила про атаку безпілотників на нафтобазу у Воронезькій області РФ.

Вранці губернатор регіону РФ Олександр Гусєв, заявив, що територію трьох районів Воронезької області атакували "понад 10 БПЛА", і "більша частина з них припала на нафтобазу в Ліскінському районі". Повідомлялося, що пожежу на нафтобазі гасять десятки машин і 2 пожежних потяги.

ССОбезпілотники
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