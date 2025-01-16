Дрони ССО запалили нафтобазу "Роснєфті" біля Воронежа

В ніч на 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ.

Джерело: Сили спецоперацій

Безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних сил України вдарили по базі "Роснєфті" у населеному пункті Лиски Воронезької області РФ у ніч проти четверга.

Реклама:

Зазначається, що успішному діпстрайку передувала ретельна підготовка та планування ССО.

Внаслідок удару на нафтобазі розпочалася потужна пожежа. Декілька резервуарів досі палають.

Наголошується, що ця нафтобаза забезпечує паливом угруповання військ РФ, яке веде війну проти України.

РЕКЛАМА:

Досі палає: нафтобазу «Роснєфті» біля Воронежа уразили дрони ССО

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/iJou1FgBMj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 16, 2025

Що передувало: Пізно ввечері 15 січня місцева влада повідомила про атаку безпілотників на нафтобазу у Воронезькій області РФ.

Вранці губернатор регіону РФ Олександр Гусєв, заявив, що територію трьох районів Воронезької області атакували "понад 10 БПЛА", і "більша частина з них припала на нафтобазу в Ліскінському районі". Повідомлялося, що пожежу на нафтобазі гасять десятки машин і 2 пожежних потяги.