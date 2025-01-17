В России продолжают пылать нефтебазы, пораженные дронами: в Энгельсе – 4 день, в Лисках ввели режим ЧП

В городе Энгельс Саратовской области РФ четвертый день горит нефтебаза комбината "Кристалл", которую в ночь на 14 января повторно поразили украинские беспилотники. На территории Лискинского района Воронежской области усилился пожар на нефтебазе, которую поразили дроны ССО ВСУ.

Источник: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, губернатор Воронежской области Алесандр Гусев в Telegram, РИА "Новости"

Детали: Бусаргин сообщил, что площадь возгорания на предприятии в Энгельсе "значительно снизилась".

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"Профильные службы и специалисты продолжают работать на месте и делать все необходимое для ликвидации", – добавил губернатор.

В то же время на территории Лискинского района Воронежской области ввели режим ЧС в связи с пожаром на нефтебазе.

Площадь пожара на нефтебазе "Лискинская" выросла до 2,8 тыс "квадратов", его тушат по самому высокому номеру сложности, сообщили РИА "Новости" в экстренных службах РФ.

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В то же время губернатор региона уверяет, что для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий "на данный момент угрозы нет".

Гусев тогда призвал местных жителей "воздержаться от фото- и видеосъемки работ по ликвидации последствий ЧП, а также предусмотреть маршруты движения без приближения к нефтебазе".

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