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В России продолжают пылать нефтебазы, пораженные дронами: в Энгельсе – 4 день, в Лисках ввели режим ЧП

Валентина РоманенкоПятница, 17 января 2025, 11:44
В России продолжают пылать нефтебазы, пораженные дронами: в Энгельсе – 4 день, в Лисках ввели режим ЧП
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В городе Энгельс Саратовской области РФ четвертый день горит нефтебаза комбината "Кристалл", которую в ночь на 14 января повторно поразили украинские беспилотники. На территории Лискинского района Воронежской области усилился пожар на нефтебазе, которую поразили дроны ССО ВСУ.

Источник: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, губернатор Воронежской области Алесандр Гусев в Telegram, РИА "Новости"

Детали: Бусаргин сообщил, что площадь возгорания на предприятии в Энгельсе "значительно снизилась".

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"Профильные службы и специалисты продолжают работать на месте и делать все необходимое для ликвидации", – добавил губернатор.

В то же время на территории Лискинского района Воронежской области ввели режим ЧС в связи с пожаром на нефтебазе.

Площадь пожара на нефтебазе "Лискинская" выросла до 2,8 тыс "квадратов", его тушат по самому высокому номеру сложности, сообщили РИА "Новости" в экстренных службах РФ.

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В то же время губернатор региона уверяет, что для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий "на данный момент угрозы нет".

Гусев тогда призвал местных жителей "воздержаться от фото- и видеосъемки работ по ликвидации последствий ЧП, а также предусмотреть маршруты движения без приближения к нефтебазе".

Предыстория:

  • В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массированный удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине России.
  • Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях РФ и республике Татарстан.
  • В частности, снова была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара. Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки.
  • В ночь на 16 января подразделения Сил специальных операций ВСУ успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ. Там возник масштабный пожар.

беспилотникиРосcиявойнапожар
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