Військові РФ важко отруїлися в барі окупованого Бердянська – Маріупольська міськрада
П'ятниця, 17 січня 2025, 14:31
Російські військові, які приїхали з Маріуполя в окупований Бердянськ Запорізької області, отруїлись в одному із місцевих барів та перебувають в лікарні у важкому стані.
Джерело: міська рада Маріуполя
Деталі: За інформацією міськради, після відвідин одного з барів міста Бердянськ, який перебуває під ворожою окупацією, двоє російських військових потрапили у лікарню із харчовим отруєнням та перебувають у важкому стані.
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Назву закладу харчування не розкрили з питань безпеки.
Нагадаємо:
- На початку повномасштабного вторгнення Міноборони Росії заявило про отруєння своїх військових у Запорізькій області отрутою штучного походження.