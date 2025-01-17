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Військові РФ важко отруїлися в барі окупованого Бердянська – Маріупольська міськрада

Українська правдаП'ятниця, 17 січня 2025, 14:31
Військові РФ важко отруїлися в барі окупованого Бердянська – Маріупольська міськрада
Фото: Getty Images

Російські військові, які приїхали з Маріуполя в окупований Бердянськ Запорізької області, отруїлись в одному із місцевих барів та перебувають в лікарні у важкому стані.

Джерело: міська рада Маріуполя

Деталі: За інформацією міськради, після відвідин одного з барів міста Бердянськ, який перебуває під ворожою окупацією, двоє російських військових потрапили у лікарню із харчовим отруєнням та перебувають у важкому стані. 

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Назву закладу харчування не розкрили з питань безпеки.

Нагадаємо:

Бердянськокупаціявійна
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