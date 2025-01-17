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Военные РФ тяжело отравились в баре оккупированного Бердянска – Мариупольский горсовет

Украинская правдаПятница, 17 января 2025, 14:31
Военные РФ тяжело отравились в баре оккупированного Бердянска – Мариупольский горсовет
Фото: Getty Images

Российские военные, которые приехали из Мариуполя в оккупированный Бердянск Запорожской области, отравились в одном из местных баров и находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Источник: городской совет Мариуполя

Детали: По информации горсовета, после посещения одного из баров города Бердянск, который находится под вражеской оккупацией, двое российских военных попали в больницу с пищевым отравлением и находятся в тяжелом состоянии. 

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Название заведения питания не раскрыли по вопросам безопасности.

Напомним:

  • В начале полномасштабного вторжения Минобороны России заявило об отравлении своих военных в Запорожской области ядом искусственного происхождения.

Бердянскоккупациявойна
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