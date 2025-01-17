У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після атаки РФ: 4 загиблих та 9 поранених
П'ятниця, 17 січня 2025, 17:37
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після ракетного удару РФ, який забрав життя чотирьох людей, ще дев’ять постраждали.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Дослівно: "У Кривому Розі завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки.
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Четверо людей загинули. Дев’ятеро – постраждали. З них п'ять госпіталізованих, решті лікарі надали допомогу на місці".
Деталі: Зазначається, що окупанти пошкодили 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто.
Передісторія:
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- Вдень 17 січня російські окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Окупанти пошкодили навчальний заклад та житлові будинки.