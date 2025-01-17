У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після атаки РФ: 4 загиблих та 9 поранених

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після ракетного удару РФ, який забрав життя чотирьох людей, ще дев’ять постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "У Кривому Розі завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки.

Реклама:

Четверо людей загинули. Дев’ятеро – постраждали. З них п'ять госпіталізованих, решті лікарі надали допомогу на місці".

фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Зазначається, що окупанти пошкодили 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто.

Передісторія:

РЕКЛАМА: