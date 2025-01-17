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У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після атаки РФ: 4 загиблих та 9 поранених

Анастасія ПроцП'ятниця, 17 січня 2025, 17:37
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після атаки РФ: 4 загиблих та 9 поранених
фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після ракетного удару РФ, який забрав життя чотирьох людей, ще дев’ять постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "У Кривому Розі завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. 

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Четверо людей загинули. Дев’ятеро – постраждали. З них п'ять госпіталізованих, решті лікарі надали допомогу на місці".

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Зазначається, що окупанти пошкодили 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто. 

Передісторія:

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  • Вдень 17 січня російські окупанти завдали удару балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Окупанти пошкодили навчальний заклад та житлові будинки.

Дніпропетровська областьКривий Рігобстріл
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