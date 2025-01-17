В Кривом Роге завершили спасательные работы после атаки РФ: 4 погибших и 9 раненых
Пятница, 17 января 2025, 17:37
В Кривом Роге завершили спасательные работы после ракетного удара РФ, который унес жизни четырех человек, еще девять пострадали.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Дословно: "В Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки.
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Четыре человека погибли. Девять - пострадали. Из них пять госпитализированных, остальным врачи оказали помощь на месте".
Детали: Отмечается, что оккупанты повредили 4 многоэтажки, 17 частных домов, с десяток авто.
Предыстория:
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- Днем 17 января российские оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Оккупанты повредили учебное заведение и жилые дома.