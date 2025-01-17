В Кривом Роге завершили спасательные работы после атаки РФ: 4 погибших и 9 раненых

В Кривом Роге завершили спасательные работы после ракетного удара РФ, который унес жизни четырех человек, еще девять пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно: "В Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки.

Реклама:

Четыре человека погибли. Девять - пострадали. Из них пять госпитализированных, остальным врачи оказали помощь на месте".

фото: Днепропетровская ОВА

Детали: Отмечается, что оккупанты повредили 4 многоэтажки, 17 частных домов, с десяток авто.

Предыстория:

РЕКЛАМА: