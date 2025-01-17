Після атаки у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилась до 14: 3 "важкі"

Правоохоронці завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетної атаки у Кривому Розі. Там загинули 4 людини, 14 – постраждалих.

Джерело: Нацполіція, глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Лисак повідомив, що кількість постраждалиху Кривому Розі збільшилася до 14 людей. Серед них – четверо дітей. Хлопчики 9 та 12 років. А ще дівчата, одній з яких лише 1,5 роки. Іншій – 9. Її госпіталізували. За словами Лисака, лікарі оцінюють стан пацієнтки як відносно задовільний.

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Глава ОВА повідомив, що загалом у лікарні залишаються п'ятеро поранених, троє – "важкі".

Правоохоронці зазначили, що завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетних ударів у Кривому Розі. До поліції надійшло 47 заяв від постраждалих про пошкодження майна.

Внаслідок атаки загинули 4 людини.

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Руйнувань зазнала будівля навчального закладу, понівечило майже 2 десятки приватних будинків, пошкоджено понад 10 транспортних засобів та 4 багатоповерхові будинки.

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