После атаки в Кривом Роге количество пострадавших увеличилось до 14: 3 "тяжелых"
Правоохранители завершили поисково-спасательную операцию после ракетной атаки в Кривом Роге. Там погибли 4 человека, 14 - пострадавших.
Источник: Нацполиция, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Детали: Лысак сообщил, что количество пострадавших в Кривом Роге увеличилось до 14 человек. Среди них - четверо детей. Мальчики 9 и 12 лет. А еще девочки, одной из которых всего 1,5 года. Другой - 9. Ее госпитализировали. По словам Лысака, врачи оценивают состояние пациентки как относительно удовлетворительное.
Глава ОГА сообщил, что всего в больнице остаются пятеро раненых, трое - "тяжелые".
Правоохранители отметили, что завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетных ударов в Кривом Роге. В полицию поступило 47 заявлений от пострадавших о повреждении имущества.
В результате атаки погибли 4 человека.
Разрушениям подверглось здание учебного заведения, изуродовало почти 2 десятка частных домов, повреждено более 10 транспортных средств и 4 многоэтажных дома.
Напомним:
- Днем 17 января российские оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Оккупанты повредили учебное заведение и жилые дома.