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После атаки в Кривом Роге количество пострадавших увеличилось до 14: 3 "тяжелых"

Алена МазуренкоПятница, 17 января 2025, 20:16
После атаки в Кривом Роге количество пострадавших увеличилось до 14: 3 тяжелых
фото: Лысак в соцсетях

Правоохранители завершили поисково-спасательную операцию после ракетной атаки в Кривом Роге. Там погибли 4 человека, 14 - пострадавших.

Источник: Нацполиция, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Детали: Лысак сообщил, что количество пострадавших в Кривом Роге увеличилось до 14 человек. Среди них - четверо детей. Мальчики 9 и 12 лет. А еще девочки, одной из которых всего 1,5 года. Другой - 9. Ее госпитализировали. По словам Лысака, врачи оценивают состояние пациентки как относительно удовлетворительное.

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Глава ОГА сообщил, что всего в больнице остаются пятеро раненых, трое - "тяжелые".

Правоохранители отметили, что завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетных ударов в Кривом Роге. В полицию поступило 47 заявлений от пострадавших о повреждении имущества.

 

В результате атаки погибли 4 человека.

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Разрушениям подверглось здание учебного заведения, изуродовало почти 2 десятка частных домов, повреждено более 10 транспортных средств и 4 многоэтажных дома.

 
 
 

Напомним:

  • Днем 17 января российские оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Оккупанты повредили учебное заведение и жилые дома.

Кривой Рогобстрелракетный удар
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