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Росіяни намагаються оточити Велику Новосілку – DeepState

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 січня 2025, 21:13
Росіяни намагаються оточити Велику Новосілку – DeepState
мапа deepstate станом на 17 січня

Російські окупанти намагаються захопити Велику Новосілку, що на Донеччині, загарбники пробують перерізати дорогу із Зеленого Поля і захопити населений пункт без боїв у забудові.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Все більше проглядується план ворога захопити Велику Новосілку не ув'язуючись в бої у забудові. Противник буде намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.

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За останні три дні ворог захопив Нескучне і проводить дозачистку Времівки. Остання фактично втрачена, хоча навіть якщо в селі ще є наш спостережний пункт, то ролі це вже не зіграє.

Якщо на середину дня 15 січня, ще була інформація, що Сили Оборони чинять опір у Нескучному, то ближче до ночі кацапи вже були у центрі Времівки.

Яким чином за три дні цілі два села виявилися пустими — нам поки що невідомо".

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Що передувало: Повідомлялося, що російська армія, яка з осені 2024 року просувається під Великою Новосілкою, що на Донеччині, та намагається її оточити, готується штурмувати населений пункт.

16 січня за даними аналітиків DeepState, ворог окупував Нескучне та просунувся в низці населених пунктів на Донеччині.

російсько-українська війнаокупаціявійна
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