Россияне пытаются окружить Великую Новоселку – DeepState

Российские оккупанты пытаются захватить Великую Новоселку, что в Донецкой области, они пытаются перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.

Источник: DeepState

Дословно: "Все больше просматривается план врага захватить Большую Новоселку не ввязываясь в бои в застройке. Противник будет пытаться улучшить свое положение севернее и южнее Нового Комара, перерезать дорогу из Зеленого Поля и выйти к балке на севере.

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За последние три дня враг захватил Нескучное и проводит дозачистку Времовки. Последняя фактически потеряна, хотя даже если в селе еще есть наш наблюдательный пункт, то роли это уже не сыграет.

Если на середину дня 15 января, еще была информация, что Силы Обороны сопротивляются в Нескучном, то ближе к ночи кацапы уже были в центре Времовки.

Каким образом за три дня целых два села оказались пустыми - нам пока неизвестно".

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Что предшествовало: Сообщалось, что российская армия, которая с осени 2024 года продвигается под Великой Новоселкой, что в Донецкой области, и пытается ее окружить, готовится штурмовать населенный пункт.

16 января по данным аналитиков DeepState, враг оккупировал Нескучное и продвинулся в ряде населенных пунктов в Донецкой области.