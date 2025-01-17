Россияне пытаются окружить Великую Новоселку – DeepState
Российские оккупанты пытаются захватить Великую Новоселку, что в Донецкой области, они пытаются перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.
Источник: DeepState
Дословно: "Все больше просматривается план врага захватить Большую Новоселку не ввязываясь в бои в застройке. Противник будет пытаться улучшить свое положение севернее и южнее Нового Комара, перерезать дорогу из Зеленого Поля и выйти к балке на севере.
За последние три дня враг захватил Нескучное и проводит дозачистку Времовки. Последняя фактически потеряна, хотя даже если в селе еще есть наш наблюдательный пункт, то роли это уже не сыграет.
Если на середину дня 15 января, еще была информация, что Силы Обороны сопротивляются в Нескучном, то ближе к ночи кацапы уже были в центре Времовки.
Каким образом за три дня целых два села оказались пустыми - нам пока неизвестно".
Что предшествовало: Сообщалось, что российская армия, которая с осени 2024 года продвигается под Великой Новоселкой, что в Донецкой области, и пытается ее окружить, готовится штурмовать населенный пункт.
16 января по данным аналитиков DeepState, враг оккупировал Нескучное и продвинулся в ряде населенных пунктов в Донецкой области.