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В "Дії" тимчасово не працюватиме низка послуг через технічні роботи

Іван Д'яконовСубота, 18 січня 2025, 01:31
В Дії тимчасово не працюватиме низка послуг через технічні роботи
Фото: Міністерство цифрової трансформації України

Послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР, будуть недоступні у застосунку "Дія" до 8:00 понеділка через технічні роботи.

Джерело: пресслужба "Дії"

Дослівно: "Від сьогодні до 8:00 20 січня в застосунку та на порталі "Дія" не працюватимуть деякі послуги. Причина – проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС". 

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Деталі: На цей час будуть не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія, а саме:

  • Реєстрація ФОП, Дія.QR;
  • Бронювання працівників; 
  • Актові записи;
  • Зимова підтримка (діти);
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • Допомога при усиновленні дитини;
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку;
  • Актові записи про зміну імені;
  • Актові записи про народження;
  • Актові записи про шлюб;
  • Актові записи про розлучення;
  • Свідоцтва про народження;
  • Витяг про місце проживання дитини;
  • Заява про субсидію.

У "Дії" нагадують, що застосунок не зберігає дані користувачів, а лише відображає їх. Тому під час технічних робіт, коли доступ до реєстрів обмежений, послуги, пов’язані з ними, тимчасово недоступні.

Передісторія: 

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  • 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Внаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.
  • 30 грудня Мін'юст заявив, що поновили роботу три ключові нотаріальні реєстри: Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. 
  • 4 січня у системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану
  • 10 січня Міністерство юстиції відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР.

Дія
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