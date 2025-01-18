В "Дії" тимчасово не працюватиме низка послуг через технічні роботи

Послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР, будуть недоступні у застосунку "Дія" до 8:00 понеділка через технічні роботи.

Джерело: пресслужба "Дії"

Дослівно: "Від сьогодні до 8:00 20 січня в застосунку та на порталі "Дія" не працюватимуть деякі послуги. Причина – проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС".

Реклама:

Деталі: На цей час будуть не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія, а саме:

Реєстрація ФОП, Дія.QR;

Бронювання працівників;

Актові записи;

Зимова підтримка (діти);

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

Допомога при усиновленні дитини;

Допомога на дитину одинокій матері або батьку;

Актові записи про зміну імені;

Актові записи про народження;

Актові записи про шлюб;

Актові записи про розлучення;

Свідоцтва про народження;

Витяг про місце проживання дитини;

Заява про субсидію.

У "Дії" нагадують, що застосунок не зберігає дані користувачів, а лише відображає їх. Тому під час технічних робіт, коли доступ до реєстрів обмежений, послуги, пов’язані з ними, тимчасово недоступні.

Передісторія:

РЕКЛАМА: