В "Дії" тимчасово не працюватиме низка послуг через технічні роботи
Послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР, будуть недоступні у застосунку "Дія" до 8:00 понеділка через технічні роботи.
Джерело: пресслужба "Дії"
Дослівно: "Від сьогодні до 8:00 20 січня в застосунку та на порталі "Дія" не працюватимуть деякі послуги. Причина – проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС".
Деталі: На цей час будуть не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія, а саме:
- Реєстрація ФОП, Дія.QR;
- Бронювання працівників;
- Актові записи;
- Зимова підтримка (діти);
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- Допомога при усиновленні дитини;
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку;
- Актові записи про зміну імені;
- Актові записи про народження;
- Актові записи про шлюб;
- Актові записи про розлучення;
- Свідоцтва про народження;
- Витяг про місце проживання дитини;
- Заява про субсидію.
У "Дії" нагадують, що застосунок не зберігає дані користувачів, а лише відображає їх. Тому під час технічних робіт, коли доступ до реєстрів обмежений, послуги, пов’язані з ними, тимчасово недоступні.
Передісторія:
- 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Внаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.
- 30 грудня Мін'юст заявив, що поновили роботу три ключові нотаріальні реєстри: Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
- 4 січня у системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану
- 10 січня Міністерство юстиції відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР.