В "Дії" временно не будет работать ряд услуг из-за технических работ

Услуги, связанные с реестрами ГРАГС и ЕГР, будут недоступны в приложении "Дія" до 8:00 понедельника из-за технических работ.

Источник: пресс-служба "Дії"

Дословно: "С сегодняшнего дня до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дія" не будут работать некоторые услуги. Причина – проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, которую проводит НАИС".

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Детали: В настоящее время не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении Дія, а именно:

Регистрация ФЛП, Дія.QR;

Бронирование работников;

Актовые записи;

Зимняя поддержка (дети);

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

Помощь при усыновлении ребенка;

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

Актовые записи об изменении имени;

Актовые записи о рождении;

Актовые записи о браке;

Актовые записи о разводе;

Свидетельства о рождении; Свидетельства о рождении;

Выписка о месте проживания ребенка;

Заявление о субсидии.

В "Дії" напоминают, что приложение не сохраняет данные пользователей, а лишь отображает их. Поэтому во время технических работ, когда доступ к реестрам ограничен, услуги, связанные с ними, временно недоступны.

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