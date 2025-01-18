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В "Дії" временно не будет работать ряд услуг из-за технических работ

Иван ДьяконовСуббота, 18 января 2025, 01:31
В Дії временно не будет работать ряд услуг из-за технических работ
Фото: Министерство цифровой трансформации Украины

Услуги, связанные с реестрами ГРАГС и ЕГР, будут недоступны в приложении "Дія" до 8:00 понедельника из-за технических работ.

Источник: пресс-служба "Дії"

Дословно: "С сегодняшнего дня до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дія" не будут работать некоторые услуги. Причина – проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, которую проводит НАИС". 

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Детали: В настоящее время не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении Дія, а именно:

  • Регистрация ФЛП, Дія.QR;
  • Бронирование работников; 
  • Актовые записи;
  • Зимняя поддержка (дети);
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • Помощь при усыновлении ребенка;
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
  • Актовые записи об изменении имени;
  • Актовые записи о рождении;
  • Актовые записи о браке;
  • Актовые записи о разводе;
  • Свидетельства о рождении; Свидетельства о рождении;
  • Выписка о месте проживания ребенка;
  • Заявление о субсидии.

В "Дії" напоминают, что приложение не сохраняет данные пользователей, а лишь отображает их. Поэтому во время технических работ, когда доступ к реестрам ограничен, услуги, связанные с ними, временно недоступны.

Предыстория: 

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  • 19 декабря Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции.
  • 30 декабря Минюст заявил, что возобновили работу три ключевых нотариальных реестра: Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. 
  • 4 января в системе государственных реестров Минюста заработал ГРАГС: восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния
  • 10 января Министерство юстиции возобновило работу всех основных сервисов портала ЕГР.

Дія
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