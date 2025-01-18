В "Дії" временно не будет работать ряд услуг из-за технических работ
Услуги, связанные с реестрами ГРАГС и ЕГР, будут недоступны в приложении "Дія" до 8:00 понедельника из-за технических работ.
Источник: пресс-служба "Дії"
Дословно: "С сегодняшнего дня до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дія" не будут работать некоторые услуги. Причина – проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, которую проводит НАИС".
Детали: В настоящее время не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении Дія, а именно:
- Регистрация ФЛП, Дія.QR;
- Бронирование работников;
- Актовые записи;
- Зимняя поддержка (дети);
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- Помощь при усыновлении ребенка;
- Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
- Актовые записи об изменении имени;
- Актовые записи о рождении;
- Актовые записи о браке;
- Актовые записи о разводе;
- Свидетельства о рождении; Свидетельства о рождении;
- Выписка о месте проживания ребенка;
- Заявление о субсидии.
В "Дії" напоминают, что приложение не сохраняет данные пользователей, а лишь отображает их. Поэтому во время технических работ, когда доступ к реестрам ограничен, услуги, связанные с ними, временно недоступны.
Предыстория:
- 19 декабря Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции.
- 30 декабря Минюст заявил, что возобновили работу три ключевых нотариальных реестра: Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
- 4 января в системе государственных реестров Минюста заработал ГРАГС: восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния
- 10 января Министерство юстиции возобновило работу всех основных сервисов портала ЕГР.