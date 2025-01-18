Байден пом’якшив вироки майже 2500 засудженим за наркозлочини
Субота, 18 січня 2025, 02:23
Президент США Джо Байден оголосив про пом’якшення вироків майже 2500 особам, засудженим за ненасильницькі злочини, пов’язані з наркотиками.
Джерело: CNN
Деталі: У своїй заяві Байден зазначив, що ці особи відбувають "непропорційно довгі терміни у порівнянні з вироками, які вони отримали б сьогодні згідно з чинним законодавством". Він підкреслив, що це рішення є "важливим кроком до виправлення історичних помилок".
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У заяві зазначено, що ці люди були засуджені на основі "дискредитованих відмінностей у покараннях за злочини, пов’язані з креком і порошковим кокаїном, а також на основі застарілих покарань за злочини, пов’язані з наркотиками".
Передісторія:
- Раніше, у грудні 2024 року, президент США Джо Байден пом’якшив вироки 37 із 40 засуджених до смертної кари, замінивши покарання довічним ув’язненням без права на дострокове звільнення. Байден зазначив, що це рішення відповідає його мораторію на виконання смертних вироків у справах, не пов’язаних із тероризмом або масовими вбивствами.
- 1 грудня Джо Байден оголосив про помилування свого сина Гантера Байдена, якому винесли вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та податковими правопорушеннями.
- Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити стратегію застосування смертної кари на федеральному рівні, критикуючи рішення президента Джо Байдена щодо пом’якшення вироків засудженим.
- Трамп пообіцяв невідкладно помилувати своїх прихильників, які штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року в невдалій спробі заблокувати Конгресу затвердження перемоги Байдена на виборах 2020 року.