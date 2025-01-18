Байден пом’якшив вироки майже 2500 засудженим за наркозлочини

Президент США Джо Байден оголосив про пом’якшення вироків майже 2500 особам, засудженим за ненасильницькі злочини, пов’язані з наркотиками.

Джерело: CNN

Деталі: У своїй заяві Байден зазначив, що ці особи відбувають "непропорційно довгі терміни у порівнянні з вироками, які вони отримали б сьогодні згідно з чинним законодавством". Він підкреслив, що це рішення є "важливим кроком до виправлення історичних помилок".

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У заяві зазначено, що ці люди були засуджені на основі "дискредитованих відмінностей у покараннях за злочини, пов’язані з креком і порошковим кокаїном, а також на основі застарілих покарань за злочини, пов’язані з наркотиками".

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