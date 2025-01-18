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Байден смягчил приговоры почти 2500 осужденным за наркопреступления

Иван ДьяконовСуббота, 18 января 2025, 02:23
Байден смягчил приговоры почти 2500 осужденным за наркопреступления
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден объявил о смягчении приговоров почти 2500 лицам, осужденным за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

Источник: CNN

Детали: В своем заявлении Байден отметил, что эти лица отбывают "непропорционально длинные сроки по сравнению с приговорами, которые они получили бы сегодня согласно действующему законодательству". Он подчеркнул, что это решение является "важным шагом к исправлению исторических ошибок".  

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В заявлении указано, что эти люди были осуждены на основе "дискредитированных различий в наказаниях за преступления, связанные с крэком и порошковым кокаином, а также на основе устаревших наказаний за преступления, связанные с наркотиками". 

Предыстория: 

  • Ранее, в декабре 2024 года, президент США Джо Байден смягчил приговоры 37 из 40 приговоренных к смертной казни, заменив наказание пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. Байден отметил, что это решение соответствует его мораторию на исполнение смертных приговоров по делам, не связанным с терроризмом или массовыми убийствами.
  • 1 декабря Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера Байдена, которому вынесли приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и налоговыми правонарушениями.
  • Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить стратегию применения смертной казни на федеральном уровне, критикуя решение президента Джо Байдена о смягчении приговоров осужденным.
  • Трамп пообещал безотлагательно помиловать своих сторонников, которые штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года в неудачной попытке заблокировать Конгресса утверждение победы Байдена на выборах 2020 года.

БайденСША
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