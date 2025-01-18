Байден смягчил приговоры почти 2500 осужденным за наркопреступления

Президент США Джо Байден объявил о смягчении приговоров почти 2500 лицам, осужденным за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

Источник: CNN

Детали: В своем заявлении Байден отметил, что эти лица отбывают "непропорционально длинные сроки по сравнению с приговорами, которые они получили бы сегодня согласно действующему законодательству". Он подчеркнул, что это решение является "важным шагом к исправлению исторических ошибок".

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В заявлении указано, что эти люди были осуждены на основе "дискредитированных различий в наказаниях за преступления, связанные с крэком и порошковым кокаином, а также на основе устаревших наказаний за преступления, связанные с наркотиками".

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