За добу Сили оборони України знищили 1340 окупантів – Генштаб

Сили оборони знищили 1 340 окупантів, 21 артилерійських систем та 13 бойових броньованих машин за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Також за минулу добу Росія втратила 13 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 69 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знешкодили близько 817 160 окупантів, 9 803 танків, 20 394 ББМ, 22 040 артилерійські системи, 22 579 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 262 РСЗВ, 34 325 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 699 одиниць спецтехніки.

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