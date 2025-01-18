За добу Сили оборони України знищили 1340 окупантів – Генштаб
Субота, 18 січня 2025, 07:46
Сили оборони знищили 1 340 окупантів, 21 артилерійських систем та 13 бойових броньованих машин за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Також за минулу добу Росія втратила 13 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 69 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
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Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знешкодили близько 817 160 окупантів, 9 803 танків, 20 394 ББМ, 22 040 артилерійські системи, 22 579 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 262 РСЗВ, 34 325 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 699 одиниць спецтехніки.
Передісторія:
- 17 січня повідомлялося, що Сили оборони України знешкодили 1 670 російських окупантів та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.