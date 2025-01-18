За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1340 оккупантов – Генштаб

Силы обороны уничтожили 1 340 оккупантов, 21 артиллерийскую систему и 13 боевых бронированных машин за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Также за минувшие сутки Россия потеряла 13 беспилотников оперативно-тактического уровня, 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ обезвредили около 817 160 оккупантов, 9 803 танков, 20 394 ББМ, 22 040 артиллерийские системы, 22 579 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 262 РСЗО, 34 325 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 699 единиц спецтехники.

Предыстория: