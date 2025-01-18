СБУ прийшла з обшуками до ведучого Макса Назарова і оголосила підозру

Cлужба безпеки України у суботу 18 січня провела обшуки в ексведучого каналів кума Путіна Віктора Медведчука Макса Назарова і оголосила йому підозру у виправдовуванні російської агресії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, СБУ

Деталі: Вранці суботи СБУ провела обшуки у Макса Назарова (справжнє ім’я - Назар Діордіца).

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Його підозрюють у виправданні російської агресії.

фото джерела уп

Оновлено: Служба безпеки України офіційно повідомила, що зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, які підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів "Наш" та "NewsOne", які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля.

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Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується в РФ.

Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини окупантів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави, наголошує спецслужба.

Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер (Дмитро Корнійчук –ред.), який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ.

Тоді суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви.

Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.