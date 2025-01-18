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СБУ пришла с обысками к ведущему Максу Назарову и объявила подозрение

Валентина РоманенкоСуббота, 18 января 2025, 10:58
СБУ пришла с обысками к ведущему Максу Назарову и объявила подозрение
фото, предоставленное УП источником

Служба безопасности Украины в субботу 18 января провела обыски у экс-ведущего каналов кума Путина Виктора Медведчука Макса Назарова и объявила ему подозрение в оправдании российской агрессии.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, СБУ

Детали: Утром субботы СБУ провела обыски у Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица).

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Его подозревают в оправдании российской агрессии.

 
фото источника УП

Обновлено: Служба безопасности Украины официально сообщила, что собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы Кремля.

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Для этого блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в РФ.

Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства, отмечает спецслужба.

Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер (Дмитрий Корнийчук -ред.), который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ.

Тогда суд избрал для него меру пресечения - домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах Москвы.

Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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