СБУ пришла с обысками к ведущему Максу Назарову и объявила подозрение
Служба безопасности Украины в субботу 18 января провела обыски у экс-ведущего каналов кума Путина Виктора Медведчука Макса Назарова и объявила ему подозрение в оправдании российской агрессии.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, СБУ
Детали: Утром субботы СБУ провела обыски у Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица).
Его подозревают в оправдании российской агрессии.
Обновлено: Служба безопасности Украины официально сообщила, что собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.
По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы Кремля.
Для этого блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в РФ.
Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства, отмечает спецслужба.
Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер (Дмитрий Корнийчук -ред.), который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ.
Тогда суд избрал для него меру пресечения - домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах Москвы.
Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства.
Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.