Ранковий удар балістикою по Києву: інформація про четвертого загиблого виявилася помилковою
Субота, 18 січня 2025, 11:58
Інформація про четвертого загиблого у Києві внаслідок атаки 18 січня, про якого повідомляли раніше, виявилася помилковою.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, глава КМВА Тимур Ткаченко
Пряма мова Кличка: "Наразі підтверджена інформація про трьох загиблих в результаті атаки ворога на столицю".
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Деталі: У КМВА повідомили, що у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей - двоє чоловіків 43 та 25 років, а також 41-річна жінка.
Ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці.
Передісторія: Вранці повідомлялося, що унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло чотири людини, ще троє постраждалих.
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