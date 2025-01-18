Ранковий удар балістикою по Києву: інформація про четвертого загиблого виявилася помилковою

Інформація про четвертого загиблого у Києві внаслідок атаки 18 січня, про якого повідомляли раніше, виявилася помилковою.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, глава КМВА Тимур Ткаченко

Пряма мова Кличка: "Наразі підтверджена інформація про трьох загиблих в результаті атаки ворога на столицю".

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Деталі: У КМВА повідомили, що у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей - двоє чоловіків 43 та 25 років, а також 41-річна жінка.

Ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці.

Передісторія: Вранці повідомлялося, що унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло чотири людини, ще троє постраждалих.