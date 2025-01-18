Утренний удар баллистикой по Киеву: информация о четвертом погибшем оказалась ошибочной

Информация о четвертом погибшем в Киеве в результате атаки 18 января, о котором сообщали ранее, оказалась ошибочной.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, глава КГВА Тимур Ткаченко

Прямая речь Кличко: "Сейчас подтверждена информация о трех погибших в результате атаки врага на столицу".

Реклама:

Детали: В КГВА сообщили, что в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека - двое мужчин 43 и 25 лет, а также 41-летняя женщина.

Еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

Предыстория: Утром сообщалось, что в результате российской баллистической атаки на Киев утром погибли четыре человека, еще трое пострадавших.