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Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу після ранкового обстрілу

Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 13:09
Станція метро Лук’янівська відновила роботу після ранкового обстрілу
скриншот з відео дснс

Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом вранці 18 січня, станція метро "Лук’янівська" не працювала декілька годин.

Джерело: КМДА

Деталі: Вранці через пошкодження станції її закривали, а потяги проходили через станцію без зупинки.

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В обід у суботу стало відомо, що "Лук’янівська" знову приймає пасажирів.

Вхід і вихід працюють у напрямку ТЦ "Квадрат".

Разом із тим вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка зачинений.

Київметро
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