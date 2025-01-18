Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу після ранкового обстрілу
Субота, 18 січня 2025, 13:09
Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом вранці 18 січня, станція метро "Лук’янівська" не працювала декілька годин.
Джерело: КМДА
Деталі: Вранці через пошкодження станції її закривали, а потяги проходили через станцію без зупинки.
Реклама:
В обід у суботу стало відомо, що "Лук’янівська" знову приймає пасажирів.
Вхід і вихід працюють у напрямку ТЦ "Квадрат".
Разом із тим вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка зачинений.