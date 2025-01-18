Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после утреннего обстрела

После повреждений, вызванных вражеским обстрелом утром 18 января, станция метро "Лукьяновская" не работала несколько часов.

Источник: КГГА

Детали: Утром из-за повреждения станции ее закрывали, а поезда проходили через станцию без остановки.

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В обед в субботу стало известно, что "Лукьяновская" снова принимает пассажиров.

Вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат".

Вместе с тем выход в направлении улицы Юрия Ильенко закрыт.