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Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после утреннего обстрела

Роман ПетренкоСуббота, 18 января 2025, 13:09
Станция метро Лукьяновская возобновила работу после утреннего обстрела
скриншот с видео гсчс

После повреждений, вызванных вражеским обстрелом утром 18 января, станция метро "Лукьяновская" не работала несколько часов.

Источник: КГГА

Детали: Утром из-за повреждения станции ее закрывали, а поезда проходили через станцию без остановки.

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В обед в субботу стало известно, что "Лукьяновская" снова принимает пассажиров.

Вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат".

Вместе с тем выход в направлении улицы Юрия Ильенко закрыт.

Киевметро
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