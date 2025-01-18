Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей

Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 17:42
Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей
Фото: мапа Google

У суботу вдень російські загарбники відкрили вогонь по населеному пункту Берислав Херсонської області, у результаті чого загинули чоловік і жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження".

Реклама:

Що було раніше: Протягом 17 січня у Херсонській області через російські обстріли загинула одна цивільна особа, ще 5 поранені. Загалом російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 23 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопроводи та гаражі.

Херсонська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генерала Галушкіна повторно взяли під варту: цього разу без права на заставу
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
фотоУ Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцо
Суд арештував мера Ірпеня
Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік
Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ
Усі новини...
Херсонська область
Херсонщина: росіяни били по критичній інфраструктурі, загинула людина
В Антонівці на Херсонщині росіяни з дрона вбили чоловіка на зупинці
Росіяни атакували Антонівку: 1 людину убили, ще 1 поранили
Останні новини
03:14
США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів
02:37
Ткаченко: Київська міська військова адміністрація замінить очільників районних держадміністрацій
01:57
Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони
00:58
Politico: США зупиняють допомогу Україні на 90 днів
00:22
NAVI вийшли у півфінал престижного турніру з Counter-Strike 2 у Данії
23:59
Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери
23:50
Український фільм "Порцелянова війна" – серед номінантів на "Оскар". Розповідаємо, про що він
23:49
В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"
23:31
Кандидата в президенти Польщі звинуватили в брехні про використання службового житла
23:16
У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську
Усі новини...
Реклама:
Реклама: