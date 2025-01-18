Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей

У суботу вдень російські загарбники відкрили вогонь по населеному пункту Берислав Херсонської області, у результаті чого загинули чоловік і жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження".

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Що було раніше: Протягом 17 січня у Херсонській області через російські обстріли загинула одна цивільна особа, ще 5 поранені. Загалом російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 23 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопроводи та гаражі.