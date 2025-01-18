Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне из миномета обстреляли Берислав: погибли два человека

Станислав ПогориловСуббота, 18 января 2025, 17:42
Россияне из миномета обстреляли Берислав: погибли два человека
Фото: карта Google

В субботу днем российские захватчики открыли огонь по населенному пункту Берислав Херсонской области, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: Сегодня днем оккупационная армия ударила по населенному пункту из миномета. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили 68-летняя женщина и мужчина 1972 года рождения".

Реклама:

Что предшествовало: В течение 17 января в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один гражданский человек, еще 5 ранены. В целом российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 23 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопроводы и гаражи.

Херсонская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Херсонская область
Херсонщина: россияне били по критической инфраструктуре, погиб человек
В Антоновке на Херсонщине россияне с дрона убили мужчину на остановке
Россияне атаковали Антоновку: 1 человека убили, еще 1 ранили
Последние новости
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: