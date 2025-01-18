Россияне из миномета обстреляли Берислав: погибли два человека

В субботу днем российские захватчики открыли огонь по населенному пункту Берислав Херсонской области, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: Сегодня днем оккупационная армия ударила по населенному пункту из миномета. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили 68-летняя женщина и мужчина 1972 года рождения".

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Что предшествовало: В течение 17 января в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один гражданский человек, еще 5 ранены. В целом российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 23 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопроводы и гаражи.