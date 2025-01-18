Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ

Валентина РоманенкоСубота, 18 січня 2025, 18:24
Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ
Фото: Руслана Тарасова, АрміяInform

Проходження базової загальновійськової підготовки є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів: студенти, які не склали іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не зможуть.

Джерело: заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв'ю, записаному МОУ

Пряма мова: "Хочу підкреслити те, що вона (БЗВП – ред.) є обов’язковою для всіх. І якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах".

Реклама:

Деталі: Згідно зі змінами, які запроваджуються, громадяни, які не матимуть БЗВП і бажатимуть працевлаштуватися вперше, не зможуть отримати роботу в органах державної служби, в органах місцевого самоврядуванняі органів прокуратури.

Громадяни, які не пройдуть БЗВП, повинні будуть проходити базову військову службу, додав Мельник.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • З вересня 2025 року в Україні почнуть впроваджувати базову загальновійськову підготовку для студентів закладів вищої освіти. Згідно зі змінами до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", які підписав президент Володимир Зеленський.
  • Її викладатимуть із 2-го курсу, навчання включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах.
  • Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду.
  • Після завершення цієї програми студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат та військово-облікову спеціальність.

студентиарміявійськовий облік
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генерала Галушкіна повторно взяли під варту: цього разу без права на заставу
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
фотоУ Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцо
Суд арештував мера Ірпеня
Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік
Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ
Усі новини...
студенти
В українських вишах з вересня вводять базову військову підготовку
У новорічну ніч у Сербії студенти вийшли на акцію протесту проти чинної влади
Багатотисячний марш у Белграді: Студенти Сербії зустріли Новий рік протестами
Останні новини
03:14
США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів
02:37
Ткаченко: Київська міська військова адміністрація замінить очільників районних держадміністрацій
01:57
Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони
00:58
Politico: США зупиняють допомогу Україні на 90 днів
00:22
NAVI вийшли у півфінал престижного турніру з Counter-Strike 2 у Данії
23:59
Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери
23:50
Український фільм "Порцелянова війна" – серед номінантів на "Оскар". Розповідаємо, про що він
23:49
В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"
23:31
Кандидата в президенти Польщі звинуватили в брехні про використання службового житла
23:16
У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську
Усі новини...
Реклама:
Реклама: