Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ

Проходження базової загальновійськової підготовки є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів: студенти, які не склали іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не зможуть.

Джерело: заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв'ю, записаному МОУ

Пряма мова: "Хочу підкреслити те, що вона (БЗВП – ред.) є обов’язковою для всіх. І якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах".

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Деталі: Згідно зі змінами, які запроваджуються, громадяни, які не матимуть БЗВП і бажатимуть працевлаштуватися вперше, не зможуть отримати роботу в органах державної служби, в органах місцевого самоврядуванняі органів прокуратури.

Громадяни, які не пройдуть БЗВП, повинні будуть проходити базову військову службу, додав Мельник.

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