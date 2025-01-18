Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ
Проходження базової загальновійськової підготовки є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів: студенти, які не склали іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не зможуть.
Джерело: заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв'ю, записаному МОУ
Пряма мова: "Хочу підкреслити те, що вона (БЗВП – ред.) є обов’язковою для всіх. І якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах".
Деталі: Згідно зі змінами, які запроваджуються, громадяни, які не матимуть БЗВП і бажатимуть працевлаштуватися вперше, не зможуть отримати роботу в органах державної служби, в органах місцевого самоврядуванняі органів прокуратури.
Громадяни, які не пройдуть БЗВП, повинні будуть проходити базову військову службу, додав Мельник.
Передісторія:
- З вересня 2025 року в Україні почнуть впроваджувати базову загальновійськову підготовку для студентів закладів вищої освіти. Згідно зі змінами до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", які підписав президент Володимир Зеленський.
- Її викладатимуть із 2-го курсу, навчання включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах.
- Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду.
- Після завершення цієї програми студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат та військово-облікову спеціальність.