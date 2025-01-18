Студенты, которые не сдадут экзамен по БЗВП, не смогут продолжить обучение – МОУ

Прохождение базовой общевойсковой подготовки является обязательным для всех студентов высших учебных заведений: студенты, которые не сдали экзамен или откажутся от присяги, продолжать обучение не смогут.

Источник: заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник в интервью, записанном МОУ

Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что она (БЗВП - ред.) является обязательной для всех. И если студенты по каким-то принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях".

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Детали: Согласно изменениям, которые вводятся, граждане, которые не будут иметь БЗВП, желающие трудоустроиться впервые, не смогут получить работу в органах государственной службы, в органах местного самоуправления и органов прокуратуры.

Граждане, которые не пройдут БЗВП, должны будут проходить базовую военную службу, добавил Мельник.

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