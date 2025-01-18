Студенты, которые не сдадут экзамен по БЗВП, не смогут продолжить обучение – МОУ
Прохождение базовой общевойсковой подготовки является обязательным для всех студентов высших учебных заведений: студенты, которые не сдали экзамен или откажутся от присяги, продолжать обучение не смогут.
Источник: заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник в интервью, записанном МОУ
Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что она (БЗВП - ред.) является обязательной для всех. И если студенты по каким-то принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях".
Детали: Согласно изменениям, которые вводятся, граждане, которые не будут иметь БЗВП, желающие трудоустроиться впервые, не смогут получить работу в органах государственной службы, в органах местного самоуправления и органов прокуратуры.
Граждане, которые не пройдут БЗВП, должны будут проходить базовую военную службу, добавил Мельник.
Предыстория:
- С сентября 2025 года в Украине начнут внедрять базовую общевойсковую подготовку для студентов высших учебных заведений. Согласно изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые подписал президент Владимир Зеленский.
- Ее будут преподавать со 2-го курса, обучение будет включать 90 академических часов теории и 210 часов практики в центрах ВСУ и других учреждениях.
- Теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.
- После завершения этой программы студенты будут принимать военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность.