Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували тіло загиблого, 11 людей поранені

У Запоріжжі на місці ракетного удару тривають пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка, під завалами знаходиться ще одна людина.

Джерело: ДСНС у Запорізькій області у Facebook, голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Надзвичайники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Станом на 18.00 внаслідок ворожого удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждало 10 осіб".

Реклама:

Деталі: До пошукових робіт залучений кінологічний розрахунок міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України з міста Ромни.

"Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що під завалами перебуває ще одна людина. На місці працюють 28 рятувальників та 6 одиниць техніки", - говориться у повідомленні.

Оновлено: Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 11 людей.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Одинадцять поранених і один загиблий - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. У лікарнях наразі троє людей - дві жінки й чоловік. Тіло 63-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів. Ще один 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти".

Передісторія: Перед цим повідомлялось, що унаслідок російського обстрілу об’єкта інфраструктури в Запоріжжі десятеро людей отримали поранення. Постраждали житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт.