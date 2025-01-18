Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело погибшего, 11 человек ранены

В Запорожье на месте ракетного удара продолжаются поисково-спасательные работы, из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины, под завалами находится еще один человек.

Источник: ГСЧС в Запорожской области в Facebook, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Чрезвычайники деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины. По состоянию на 18.00 в результате вражеского удара по объектам критической инфраструктуры областного центра пострадали 10 человек".

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Детали: К поисковым работам привлечен кинологический расчет межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из города Ромны.

"Информация о пострадавших пока уточняется. Известно, что под завалами находится еще один человек. На месте работают 28 спасателей и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

Обновлено. Позже председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 11 человек.

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Прямая речь: "Одиннадцать раненых и один погибший - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В больницах сейчас три человека - две женщины и мужчина. Тело 63-летнего мужчины спасатели достали из-под завалов. Еще один 27-летний мужчина считается пропавшим без вести".

Предыстория: Перед этим сообщалось, что в результате российского обстрела объекта инфраструктуры в Запорожье десять человек получили ранения. Пострадали жилые дома, админздание и частный транспорт.