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У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового удару балістикою

Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 20:57
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового удару балістикою
Фото: ДСНС Києва

Надзвичайники повідомили про завершення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт у Шевченківському районі Києва після ракового удару балістикою росіян по столиці.

Джерело: ДСНС Києва у Facebook, Володимир Зеленський

Деталі: Реагуючи на останні удари росіян по містах, президент Володимир Зеленський, заявив, що "незмінно працюємо заради більшої кількості систем ППО для України – сучасних систем, які можуть збивати таку балістику".

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"І над тим працюємо, щоб наша українська армія могла активно діяти проти пускових установок ворога, зокрема, на російській території". – зазначив він.

 
 
 
 

 

Що було раніше: Унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло три людини, ще троє постраждалих. У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро "Лукʼянівська".

Київракетний ударвійна
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