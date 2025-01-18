У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового удару балістикою

Надзвичайники повідомили про завершення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт у Шевченківському районі Києва після ракового удару балістикою росіян по столиці.

Джерело: ДСНС Києва у Facebook, Володимир Зеленський

Деталі: Реагуючи на останні удари росіян по містах, президент Володимир Зеленський, заявив, що "незмінно працюємо заради більшої кількості систем ППО для України – сучасних систем, які можуть збивати таку балістику".

Реклама:

"І над тим працюємо, щоб наша українська армія могла активно діяти проти пускових установок ворога, зокрема, на російській території". – зазначив він.

Що було раніше: Унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло три людини, ще троє постраждалих. У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро "Лукʼянівська".