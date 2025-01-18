В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара баллистикой

Чрезвычайники сообщили о завершении аварийно-спасательных и восстановительных работ в Шевченковском районе Киева после ракового удара баллистикой россиян по столице.

Источник: ГСЧС Киева в Facebook, Владимир Зеленский

Детали: Реагируя на последние удары россиян по городам, президент Владимир Зеленский, заявил, что "неизменно работаем ради большего количества систем ПВО для Украины - современных систем, которые могут сбивать такую баллистику".

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"И над тем работаем, чтобы наша украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в частности, на российской территории". - отметил он.

Что предшествовало: В результате российской баллистической атаки на Киев утром погибли три человека, еще трое пострадавших. В городе зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в частности станции метро "Лукьяновская".