Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState

Украинская правдаВоскресенье, 19 января 2025, 00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
каота DeepState

Аналитики проекта DeepState поздно вечером 18 января сообщили о продвижении врага возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в том числе и Великой Новоселки, в которой, отмечает DeepState, россияне начали штурмы некоторых районов.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времовки и Великой Новоселки".

Реклама:

Детали: Также аналитики проекта сообщили, что враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки.

Дословно: "Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома".

 
карта DeepState

Что предшествовало: В ночь на 16 января стало известно, что россияне оккупировали Нескучное, кольцо вокруг Великой Новоселки сжимается.

РЕКЛАМА:

Сообщалось, что российская армия, которая с осени 2024 года продвигается под Великой Новоселкой, что в Донецкой области, и пытается ее окружить, готовится штурмовать населенный пункт.

Что стоит знать: В целом условия для обороны стали чрезвычайно сложными, ведь с осени 2024-го Великая Новоселка находится в полуокружении. Расстояние между крайними точками украинских позиций на севере на юго-западе, то есть ширина "горлышка", через которое проходит доставка людей, БК и провизии в Великую Новоселку, составляет около семи километров. Логистика затруднена, заехать в населенный пункт на технике уже невозможно.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Силы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело погибшего, 11 человек ранены
В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара баллистикой
Россияне атаковали Покровское направление более 80 раз и потеряли 335 солдат – Генштаб
Последние новости
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: