Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState

Аналитики проекта DeepState поздно вечером 18 января сообщили о продвижении врага возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в том числе и Великой Новоселки, в которой, отмечает DeepState, россияне начали штурмы некоторых районов.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времовки и Великой Новоселки".

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Детали: Также аналитики проекта сообщили, что враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки.

Дословно: "Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома".

карта DeepState

Что предшествовало: В ночь на 16 января стало известно, что россияне оккупировали Нескучное, кольцо вокруг Великой Новоселки сжимается.

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Сообщалось, что российская армия, которая с осени 2024 года продвигается под Великой Новоселкой, что в Донецкой области, и пытается ее окружить, готовится штурмовать населенный пункт.

Что стоит знать: В целом условия для обороны стали чрезвычайно сложными, ведь с осени 2024-го Великая Новоселка находится в полуокружении. Расстояние между крайними точками украинских позиций на севере на юго-западе, то есть ширина "горлышка", через которое проходит доставка людей, БК и провизии в Великую Новоселку, составляет около семи километров. Логистика затруднена, заехать в населенный пункт на технике уже невозможно.