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Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12

Ольга Глущенко Неділя, 19 січня 2025, 01:10
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12
фото: ДСНС Запоріжжя

Внаслідок вранішнього удару по Запоріжжю кількість постраждалих зросла до 12 осіб, одна людина загинула, ще одна вважається зниклою безвісти.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Станом на 23:30 кількість постраждалих від ранішнього ворожого удару зросла – 12 людей звернулось за допомогою до лікарів".

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Деталі: Федоров додав, що зниклим безвісти вважається 27-річний чоловік.

Що передувало: У Запоріжжі на місці ракетного удару з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка, також було відомо про 11 постраждалих.

Раніше повідомлялось, що унаслідок російського обстрілу об’єкта інфраструктури в Запоріжжі десятеро людей отримали поранення. Постраждали житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт.

Запоріжжяракетний ударжертви
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