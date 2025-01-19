Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12

В результате утреннего удара по Запорожью количество пострадавших возросло до 12 человек, один человек погиб, еще один считается пропавшим без вести.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "По состоянию на 23:30 количество пострадавших от утреннего вражеского удара возросло - 12 человек обратилось за помощью к врачам".

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Детали: Федоров добавил, что пропавшим без вести считается 27-летний мужчина.

Что предшествовало: В Запорожье на месте ракетного удара из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины, также было известно об 11 пострадавших.

Перед этим сообщалось, что в результате российского обстрела объекта инфраструктуры в Запорожье десять человек получили ранения. Пострадали жилые дома, админздание и частный транспорт.