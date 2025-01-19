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Інавгураційний комітет Трампа зібрав понад $150 млн – WР

Ольга Глущенко Неділя, 19 січня 2025, 03:30
Інавгураційний комітет Трампа зібрав понад $150 млн – WР
Дональд Трамп, фото: Getty Images

За даними видання The Washington Post, інавгураційний комітет обраного президента США Дональда Трампа після його перемоги на виборах з листопада 2024 рокі зібрав понад 150 мільйонів доларів.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела

Дослівно The Washington Post: "Новообраний президент Дональд Трамп повертається до Вашингтона з тріумфом: Його судові справи позаду, керівники корпорацій з'їжджаються до Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з ним, його інавгураційний комітет зібрав рекордні суми грошей на церемонію в понеділок, а Республіканська партія тепер повністю під його контролем".

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Деталі: Як зазначає видання, за словами республіканця, знайомого з цифрами збору коштів, після перемоги на виборах у листопаді інавгураційний комітет Трампа зібрав понад 150 мільйонів доларів.

Ці пожертви включають 1 мільйон доларів від таких технологічних компаній, як Microsoft, Google, Meta і Uber, а також 1 мільйон доларів від Boeing і Lockheed Martin, згідно із заявами компаній.

Згідно з аналізом Washington Post, з 40 приватних осіб і компаній, які публічно повідомили про пожертви на інавгурацію Трампа, понад 60 відсотків не робили пожертв на інавгурацію Трампа у 2017 році.

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Інавгураційний комітет Байдена отримав 12 пожертв на суму щонайменше 1 мільйон доларів від компаній або приватних осіб, тоді як інавгураційний комітет Трампа у 2017 році отримав кілька десятків подарунків такого розміру.

Перший інавгураційний комітет Трампа зібрав близько 107 мільйонів доларів, тоді як комітет Байдена – близько 62 мільйонів доларів у 2021 році. Інавгурація Байдена також відбулася під час пандемії коронавірусу, і його інавгураційний комітет обмежив пожертви до $500 000 для приватних осіб і $1 млн для корпорацій.

У публікації додають, що для корпорацій немає нічого незвичайного в тому, що вони роблять пожертви на інавгураційні комітети, але багато експертів з фінансування виборчих кампаній нарікають на нечіткі правила щодо них.

Передісторія:

  • Новообраний президент США Дональд Трамп готує понад 100 указів, і планує їх підписати, починаючи з першого дня роботи в Білому домі.
  • TikTok виділить 50 тисяч доларів на інавгураційну вечірку новообраного президента США Дональда Трампа.
  • Очікується, що інавгурація новообраного президента Дональда Трампа буде перенесена в понеділок у приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.
  • Трамп порушив традицію, запросивши деяких іноземних лідерів на свою інавгурацію – наприклад премʼєр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.
  • Від Британії запрошення також отримав ультраправий євроскептик Найджел Фарадж, який очолює партію Reform UK, а також співлідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хруппала.

Трампінавгурація
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