Інавгураційний комітет Трампа зібрав понад $150 млн – WР

За даними видання The Washington Post, інавгураційний комітет обраного президента США Дональда Трампа після його перемоги на виборах з листопада 2024 рокі зібрав понад 150 мільйонів доларів.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела

Дослівно The Washington Post: "Новообраний президент Дональд Трамп повертається до Вашингтона з тріумфом: Його судові справи позаду, керівники корпорацій з'їжджаються до Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з ним, його інавгураційний комітет зібрав рекордні суми грошей на церемонію в понеділок, а Республіканська партія тепер повністю під його контролем".

Реклама:

Деталі: Як зазначає видання, за словами республіканця, знайомого з цифрами збору коштів, після перемоги на виборах у листопаді інавгураційний комітет Трампа зібрав понад 150 мільйонів доларів.

Ці пожертви включають 1 мільйон доларів від таких технологічних компаній, як Microsoft, Google, Meta і Uber, а також 1 мільйон доларів від Boeing і Lockheed Martin, згідно із заявами компаній.

Згідно з аналізом Washington Post, з 40 приватних осіб і компаній, які публічно повідомили про пожертви на інавгурацію Трампа, понад 60 відсотків не робили пожертв на інавгурацію Трампа у 2017 році.

РЕКЛАМА:

Інавгураційний комітет Байдена отримав 12 пожертв на суму щонайменше 1 мільйон доларів від компаній або приватних осіб, тоді як інавгураційний комітет Трампа у 2017 році отримав кілька десятків подарунків такого розміру.

Перший інавгураційний комітет Трампа зібрав близько 107 мільйонів доларів, тоді як комітет Байдена – близько 62 мільйонів доларів у 2021 році. Інавгурація Байдена також відбулася під час пандемії коронавірусу, і його інавгураційний комітет обмежив пожертви до $500 000 для приватних осіб і $1 млн для корпорацій.

У публікації додають, що для корпорацій немає нічого незвичайного в тому, що вони роблять пожертви на інавгураційні комітети, але багато експертів з фінансування виборчих кампаній нарікають на нечіткі правила щодо них.

Передісторія: