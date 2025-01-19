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Инаугурационный комитет Трампа собрал более $150 млн – ԜР

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 января 2025, 03:30
Инаугурационный комитет Трампа собрал более $150 млн – ԜР
Дональд Трамп, фото: Getty Images

По данным издания The Washington Post, инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа после его победы на выборах с ноября 2024 года собрал более 150 миллионов долларов.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

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Дословно The Washington Post: "Новоизбранный президент Дональд Трамп возвращается в Вашингтон с триумфом: Его судебные дела позади, руководители корпораций съезжаются в Мар-а-Лаго, чтобы встретиться с ним, его инаугурационный комитет собрал рекордные суммы денег на церемонию в понедельник, а Республиканская партия теперь полностью под его контролем".

Детали: Как отмечает издание, по словам республиканца, знакомого с цифрами сбора средств, после победы на выборах в ноябре инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов.

Эти пожертвования включают 1 миллион долларов от таких технологических компаний, как Microsoft, Google, Meta и Uber, а также 1 миллион долларов от Boeing и Lockheed Martin, согласно заявлениям компаний.

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Согласно анализу Washington Post, из 40 частных лиц и компаний, которые публично сообщили о пожертвованиях на инаугурацию Трампа, более 60 процентов не делали пожертвований на инаугурацию Трампа в 2017 году.

Инаугурационный комитет Байдена получил 12 пожертвований на сумму не менее 1 миллиона долларов от компаний или частных лиц, тогда как инаугурационный комитет Трампа в 2017 году получил несколько десятков подарков такого размера.

Первый инаугурационный комитет Трампа собрал около 107 миллионов долларов, тогда как комитет Байдена – около 62 миллионов долларов в 2021 году. Инаугурация Байдена также состоялась во время пандемии коронавируса, и его инаугурационный комитет ограничил пожертвования до $500 000 для частных лиц и $1 млн для корпораций.

В публикации добавляют, что для корпораций нет ничего необычного в том, что они делают пожертвования на инаугурационные комитеты, но многие эксперты по финансированию избирательных кампаний сетуют на нечеткие правила в отношении них.

Предыстория:

  • Новоизбранный президент США Дональд Трамп готовит более 100 указов, и планирует их подписать, начиная с первого дня работы в Белом доме.
  • TikTok выделит 50 тысяч долларов на инаугурационную вечеринку новоизбранного президента США Дональда Трампа.
  • Ожидается, что инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа будет перенесена в понедельник в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.
  • Трамп нарушил традицию, пригласив некоторых иностранных лидеров на свою инаугурацию – например премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
  • От Британии приглашение также получил ультраправый евроскептик Найджел Фарадж, который возглавляет партию Reform UK, а также солидер "Альтернативы для Германии" Тино Хруппала.

Трампинаугурация
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