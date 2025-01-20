СЗЧ у 155 бригаді: правоохоронці затримали колишнього комбрига

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади полковника Дмитра Рюмшина та готують йому підозру.

Джерело: ДБР, СБУ, ОГП, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, командир "не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями".

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Також у ДБР кажуть, що командир умисно не виконував інших дій, покладених на нього службовими обов'язками. Зокрема, упродовж 2024 року він не направив до органів досудового розслідування жодного повідомлення стосовно підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення.

фото огп

Встановлено, що полковник упродовж минулого року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді. Командний склад військової частини доповідав йому про це не лише усно, а й писав рапорти та донесення про факти вчинення підлеглими військовослужбовцями кримінальних правопорушень.

Зокрема, пов’язаних із самовільним залишенням військової частини та місця несення служби, а також неповерненням військовослужбовців із відпусток, відряджень та лікарняних. Проте командир не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти.

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Через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини.

Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, після чого робили це повторно, відчуваючи повну безкарність за такі протиправні діяння, наголошують у ДБР.

Крім цього до списків осіб, які були сплановані для проходження підготовки на території Франції, полковник безпідставно включив невмотивованих до несення військової служби чоловіків. Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва.

Зокрема, 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації знаходиться в інших областях, а також 15 військовослужбовців, які притягувалися у 2024 році напередодні їх мобілізації на військову службу до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон. У результаті, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

Повідомляється, що правоохоронці затримали колишнього комбрига 155 ОМБр і доставлять у Київ для повідомлення йому про підозру у ненаправлені військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїм службовими обов’язками повинна була виконати, що вчинено в умовах воєнного стану та заподіяло істотну шкоду.

Також планується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

фото огп

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