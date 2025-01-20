СОЧ в 155 бригаде: правоохранители задержали бывшего комбрига
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады полковника Дмитрия Рюмшина и готовят ему подозрение.
Источник: ГБР, СБУ, ОГП, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным следствия, командир "не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление воинской части его бойцами".
Также в ГБР говорят, что командир умышленно не выполнял других действий, возложенных на него служебными обязанностями. В частности, в течение 2024 года он не направил в органы досудебного расследования ни одного сообщения в отношении подчиненных военнослужащих, совершивших уголовные правонарушения.
В частности, связанных с самовольным оставлением воинской части и места несения службы, а также невозвращением военнослужащих из отпусков, командировок и больничных. Однако командир не информировал органы досудебного расследования о выявленных фактах.
Из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и в батальоны резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления.
Некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, после чего делали это повторно, чувствуя полную безнаказанность за такие противоправные деяния, отмечают в ГБР.
Кроме этого в списки лиц, которые были спланированы для прохождения подготовки на территории Франции, полковник безосновательно включил немотивированных к несению военной службы мужчин. Среди них были лица, в отношении которых содержались предостережения и запреты в поручениях и приказах высшего руководства.
В частности, 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других областях, а также 15 военнослужащих, которые привлекались в 2024 году накануне их мобилизации на военную службу к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска через государственную границу. В результате, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции.
Сообщается, что правоохранители задержали бывшего комбрига 155 ОМБр и доставят в Киев для сообщения ему о подозрении в ненаправлении военным должностным лицом в орган досудебного расследования сообщения о подчиненном, который совершил уголовное преступление, а также в другом умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, что совершено в условиях военного положения и причинило существенный вред.
Также планируется ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Предыстория:
- Журналист Юрий Бутусов сообщил о фактах ненадлежащего формирования и обеспечения новосозданной 155 механизированной бригады, а ГБР заявило о расследовании фактов дезертирства и превышения полномочий.
- Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский во время Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию по 155 ОМБр "Анна Киевская" под личный контроль.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уделил внимание наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также "проблемным вопросам, которые необходимо решить".
- Представители французской армии подтвердили факты дезертирства среди украинских военных, проходивших обучение.
- Генеральный штаб 7 января заявил, что 155 Отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" выполняет боевые задачи возле Покровска в полном составе, ее усилили беспилотниками и предоставили дополнительную комплектацию.