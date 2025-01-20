СОЧ в 155 бригаде: правоохранители задержали бывшего комбрига

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады полковника Дмитрия Рюмшина и готовят ему подозрение.

Источник: ГБР, СБУ, ОГП, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, командир "не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление воинской части его бойцами".

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Также в ГБР говорят, что командир умышленно не выполнял других действий, возложенных на него служебными обязанностями. В частности, в течение 2024 года он не направил в органы досудебного расследования ни одного сообщения в отношении подчиненных военнослужащих, совершивших уголовные правонарушения.

фото огп

В частности, связанных с самовольным оставлением воинской части и места несения службы, а также невозвращением военнослужащих из отпусков, командировок и больничных. Однако командир не информировал органы досудебного расследования о выявленных фактах.

Из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и в батальоны резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления.

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Некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, после чего делали это повторно, чувствуя полную безнаказанность за такие противоправные деяния, отмечают в ГБР.

Кроме этого в списки лиц, которые были спланированы для прохождения подготовки на территории Франции, полковник безосновательно включил немотивированных к несению военной службы мужчин. Среди них были лица, в отношении которых содержались предостережения и запреты в поручениях и приказах высшего руководства.

В частности, 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других областях, а также 15 военнослужащих, которые привлекались в 2024 году накануне их мобилизации на военную службу к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска через государственную границу. В результате, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции.

Сообщается, что правоохранители задержали бывшего комбрига 155 ОМБр и доставят в Киев для сообщения ему о подозрении в ненаправлении военным должностным лицом в орган досудебного расследования сообщения о подчиненном, который совершил уголовное преступление, а также в другом умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, что совершено в условиях военного положения и причинило существенный вред.

Также планируется ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

фото огп

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