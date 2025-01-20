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У Воронезькій області РФ повідомили про повторну атаку безпілотників

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 січня 2025, 22:26
У Воронезькій області РФ повідомили про повторну атаку безпілотників
фото з місцевих пабліків

Увечері понеділка у Воронезькій області поблизу населеного пункту Ліски повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу, яка вже була під ударом 5 днів тому.

Джерело: місцеві телеграм-канали, губернатор області Олександр Гусєв

Деталі: Зі слів губернатора Гусєва, внаслідок падіння одного з БПЛА на територію нафтобази сталося загоряння. Усі начебто збили ППО і засоби РЕБ.

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Раніше, в ніч з 15 на 16 січня на нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ в Лісках вже була атака. 17 січня в районі вводили надзвичайний стан через пожежу, що продовжувалась.

Передісторія:

  • В ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасованіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині Росії.
  • Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях РФ та республіці Татарстан.
  • Зокрема знову було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки.

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