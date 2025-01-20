У Воронезькій області РФ повідомили про повторну атаку безпілотників

Увечері понеділка у Воронезькій області поблизу населеного пункту Ліски повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу, яка вже була під ударом 5 днів тому.

Джерело: місцеві телеграм-канали, губернатор області Олександр Гусєв

Деталі: Зі слів губернатора Гусєва, внаслідок падіння одного з БПЛА на територію нафтобази сталося загоряння. Усі начебто збили ППО і засоби РЕБ.

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Раніше, в ніч з 15 на 16 січня на нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ в Лісках вже була атака. 17 січня в районі вводили надзвичайний стан через пожежу, що продовжувалась.

Передісторія: