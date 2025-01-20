В Воронежской области РФ сообщили о повторной атаке беспилотников
Понедельник, 20 января 2025, 22:26
Вечером понедельника в Воронежской области вблизи населенного пункта Лиски сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу, которая уже была под ударом 5 дней назад.
Источник: местные телеграм-каналы, губернатор области Александр Гусев
Детали: По словам губернатора Гусева, в результате падения одного из БПЛА на территорию нефтебазы произошло возгорание. Все якобы сбили ПВО и средства РЭБ.
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Ранее, в ночь с 15 на 16 января на нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ в Лисках уже была атака. 17 января в районе вводили чрезвычайное положение из-за продолжающегося пожара.
Предыстория:
- В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массированный удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине России.
- Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях РФ и республике Татарстан.
- В частности, снова была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара. Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки.