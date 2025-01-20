В Воронежской области РФ сообщили о повторной атаке беспилотников

Вечером понедельника в Воронежской области вблизи населенного пункта Лиски сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу, которая уже была под ударом 5 дней назад.

Источник: местные телеграм-каналы, губернатор области Александр Гусев

Детали: По словам губернатора Гусева, в результате падения одного из БПЛА на территорию нефтебазы произошло возгорание. Все якобы сбили ПВО и средства РЭБ.

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Ранее, в ночь с 15 на 16 января на нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ в Лисках уже была атака. 17 января в районе вводили чрезвычайное положение из-за продолжающегося пожара.

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