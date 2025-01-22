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Трамп заявив, що готовий до нових санкцій проти Росії

Ірина БалачукСереда, 22 січня 2025, 07:45
Трамп заявив, що готовий до нових санкцій проти Росії
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість введення додаткових санкцій проти Росії, оскільки її війна проти України наближається до своєї третьої річниці.

Джерело: CNN

Деталі: Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти РФ, якщо правитель Кремля Володимир Путін не сяде за стіл переговорів. Президент США відповів: "Звучить, як ймовірно" (Sounds likely – ред).

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Пряма мова Трампа: "Ми говоримо із Зеленським. Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми подивимося, що і як буде відбуватися".

Деталі: При цьому він звинуватив Європейський Союз у тому, що той витрачає недостатньо коштів на захист України, а також додав, що "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну.

Як відомо, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні місяці свого правління працювала над тим, щоб передати якомога більше зброї та грошей Києву перед тим, як залишити Білий дім.

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Трамп також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном: "Він має велику владу, як і ми маємо велику владу. Я сказав, що ви повинні це врегулювати".

Президент США наголосив, що Зеленський хотів би миру.

"Але для танго потрібні двоє. Подивимося, що з цього вийде", – підсумував Трамп.

Передісторія:

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