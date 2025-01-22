Трамп заявив, що готовий до нових санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість введення додаткових санкцій проти Росії, оскільки її війна проти України наближається до своєї третьої річниці.

Джерело: CNN

Деталі: Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти РФ, якщо правитель Кремля Володимир Путін не сяде за стіл переговорів. Президент США відповів: "Звучить, як ймовірно" (Sounds likely – ред).

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Пряма мова Трампа: "Ми говоримо із Зеленським. Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми подивимося, що і як буде відбуватися".

Деталі: При цьому він звинуватив Європейський Союз у тому, що той витрачає недостатньо коштів на захист України, а також додав, що "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну.

Як відомо, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні місяці свого правління працювала над тим, щоб передати якомога більше зброї та грошей Києву перед тим, як залишити Білий дім.

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Трамп також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном: "Він має велику владу, як і ми маємо велику владу. Я сказав, що ви повинні це врегулювати".

Президент США наголосив, що Зеленський хотів би миру.

"Але для танго потрібні двоє. Подивимося, що з цього вийде", – підсумував Трамп.

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