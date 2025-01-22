Трамп заявил, что готов к новым санкциям против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России, поскольку ее война против Украины приближается к своей третьей годовщине.
Источник: CNN
Детали: Трампа спросили, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если правитель Кремля Владимир Путин не сядет за стол переговоров. Президент США ответил: "Звучит, как вероятно" (Sounds likely – ред).
Прямая речь Трампа: "Мы говорим с Зеленским. Мы будем говорить с президентом Путиным очень скоро, и мы посмотрим, что и как будет происходить".
Детали: При этом он обвинил Европейский Союз в том, что тот тратит недостаточно средств на защиту Украины, а также добавил, что "рассмотрит" вопрос о том, будут ли США отправлять дополнительное оружие в Украину.
Как известно, администрация предыдущего президента США Джо Байдена в последние месяцы своего правления работала над тем, чтобы передать как можно больше оружия и денег Киеву перед тем как покинуть Белый дом.
Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с президентом Китая Си Цзиньпином: "Он имеет большую власть, как и мы имеем большую власть. Я сказал, что вы должны это урегулировать".
Президент США подчеркнул, что Зеленский хотел бы мира.
"Но для танго нужны двое. Посмотрим, что из этого получится", – подытожил Трамп.
Предыстория:
- В первый день своего президентства Дональд Трамп заявил, что Путин разрушает Россию, не завершая войну.
- Правитель РФ Владимир Путин, поздравляя Трампа со вступлением в должность президента США, заявил, что готов к диалогу по развязанной им войне против Украины, но при этом продолжает выдвигать ультимативное требование – полную капитуляцию Украины.
- Владимир Зеленский, приветствуя нового президента США, подчеркнул, что политика Трампа "мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и "добиться долгосрочного и справедливого мира".
- На Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Зеленский отметил, что Украина стремится завершить убийственную войну, которую развязала Россия, но не просто быстро, а главное – справедливо.