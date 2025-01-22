Трамп заявил, что готов к новым санкциям против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России, поскольку ее война против Украины приближается к своей третьей годовщине.

Источник: CNN

Детали: Трампа спросили, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если правитель Кремля Владимир Путин не сядет за стол переговоров. Президент США ответил: "Звучит, как вероятно" (Sounds likely – ред).

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Прямая речь Трампа: "Мы говорим с Зеленским. Мы будем говорить с президентом Путиным очень скоро, и мы посмотрим, что и как будет происходить".

Детали: При этом он обвинил Европейский Союз в том, что тот тратит недостаточно средств на защиту Украины, а также добавил, что "рассмотрит" вопрос о том, будут ли США отправлять дополнительное оружие в Украину.

Как известно, администрация предыдущего президента США Джо Байдена в последние месяцы своего правления работала над тем, чтобы передать как можно больше оружия и денег Киеву перед тем как покинуть Белый дом.

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Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с президентом Китая Си Цзиньпином: "Он имеет большую власть, как и мы имеем большую власть. Я сказал, что вы должны это урегулировать".

Президент США подчеркнул, что Зеленский хотел бы мира.

"Но для танго нужны двое. Посмотрим, что из этого получится", – подытожил Трамп.

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