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Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки – держсекретар США

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 22 січня 2025, 08:19
Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки – держсекретар США
Новий держсекретар США Марко Рубіо. Фото Getty Images

Адміністрації президента США Дональда Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалась нова війна, заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика СBS Mornings  

Пряма мова Рубіо: "Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися.

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Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність".

Деталі: Він підкреслив, що Україна нині платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном". 

Рубіо також вважає, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що президентом США обрали Дональда Трампа, бо той хоче "сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам".

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Передісторія:

СШАУкраїнаРосіявійна
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