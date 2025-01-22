Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки – держсекретар США

Адміністрації президента США Дональда Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалась нова війна, заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика СBS Mornings

Пряма мова Рубіо: "Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися.

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Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність".

Деталі: Він підкреслив, що Україна нині платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".

Рубіо також вважає, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що президентом США обрали Дональда Трампа, бо той хоче "сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам".

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