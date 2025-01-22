Хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову за 2-4 роки – держсекретар США
Адміністрації президента США Дональда Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалась нова війна, заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика СBS Mornings
Пряма мова Рубіо: "Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися.
Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність".
Деталі: Він підкреслив, що Україна нині платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".
Рубіо також вважає, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що президентом США обрали Дональда Трампа, бо той хоче "сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам".
Передісторія:
- У перший день свого президентства Дональд Трамп заявив, що Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.
- Правитель РФ Володимир Путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив, що готовий до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України, але при цьому продовжував висувати ультимативну вимогу – повну капітуляцію України.
- Володимир Зеленський, вітаючи нового президента США, наголосив, що політика Трампа "мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і "домогтися довгострокового і справедливого миру".
- На Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити вбивчу війну, яку розв'язала Росія, але не просто швидко, а головне – справедливо.