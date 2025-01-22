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Хотим завершить войну в Украине так, чтобы она не началась снова через 2-4 года – госсекретарь США

Кристина Бондарева, Ирина БалачукСреда, 22 января 2025, 08:19
Хотим завершить войну в Украине так, чтобы она не началась снова через 2-4 года – госсекретарь США
Новый госсекретарь США Марко Рубио. Фото Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа имеет целью завершить войну в Украине таким образом, чтобы через несколько лет не началась новая война, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика СBS Mornings 

Прямая речь Рубио: "Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он закончился. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему закончиться.

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Мы собираемся приложить усилия, чтобы этот конфликт завершился стабильным образом, то есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а потом возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность".

Детали: Он подчеркнул, что Украина сейчас платит самую большую цену за свою энергетическую инфраструктуру, "за людей и жизни, которые потеряны, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну и живут за рубежом".

Рубио также считает, что "каждый должен быть очень счастливым", что президентом США выбрали Дональда Трампа, потому что тот хочет "способствовать миру в мире и положить конец этим конфликтам".

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СШАУкраинаРосcиявойна
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