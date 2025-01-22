Хотим завершить войну в Украине так, чтобы она не началась снова через 2-4 года – госсекретарь США
Администрация президента США Дональда Трампа имеет целью завершить войну в Украине таким образом, чтобы через несколько лет не началась новая война, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика СBS Mornings
Прямая речь Рубио: "Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он закончился. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему закончиться.
Мы собираемся приложить усилия, чтобы этот конфликт завершился стабильным образом, то есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а потом возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность".
Детали: Он подчеркнул, что Украина сейчас платит самую большую цену за свою энергетическую инфраструктуру, "за людей и жизни, которые потеряны, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну и живут за рубежом".
Рубио также считает, что "каждый должен быть очень счастливым", что президентом США выбрали Дональда Трампа, потому что тот хочет "способствовать миру в мире и положить конец этим конфликтам".
Предыстория:
- В первый день своего президентства Дональд Трамп заявил, что Путин разрушает Россию, не завершая войну.
- Правитель РФ Владимир Путин, поздравляя Трампа со вступлением в должность президента США, заявил, что готов к диалогу по развязанной им войне против Украины, но при этом продолжает выдвигать ультимативное требование – полную капитуляцию Украины.
- Владимир Зеленский, приветствуя нового президента США, подчеркнул, что политика Трампа "мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и "добиться долгосрочного и справедливого мира".
- На Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Зеленский отметил, что Украина стремится завершить убийственную войну, которую развязала Россия, но не просто быстро, а главное – справедливо.