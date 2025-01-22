Пошкоджений будинок, підприємство і транспорт, 2 поранених – наслідки удару по Миколаєву

Пізно увечері 21 січня російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами, внаслідок чого 2 людей дістали поранення, у місті вирували пожежі, пошкоджений житловий будинок, човниковий кооператив, підприємство та громадський транспорт.

Джерело: ДСНС, голова ОВА Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Кіма: "Внаслідок падіння уламків відбулось 6 пожеж на різних локаціях, станом на 02:52 всі пожежі були ліквідовані рятувальниками. Пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб.

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Крім того вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир в 8 багатоквартирних будинках та декілька приватних будинків, пошкоджено вікна сімейної амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства, знищено автомобіль. Також відбулося декілька пожеж на відкритих територіях".

фото ДСНС

Деталі: Внаслідок обстрілів постраждали двоє мешканців: 59-річному чоловікові надали допомогу на місці, 74-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані.

Кім додав, що станом на ранок, усі евакуйовані мешканці повернулися до своїх квартир.

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фото ДСНС

У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки частково зруйнований мансардний поверх багатоквартирного будинку. У квартирі на 6-му поверсі вирувала пожежа, яку загасили.

Також рятувальники ліквідували загоряння очерету на площі 1 тис. кв. м.

Сєнкевич додав, що у місті постраждало підприємство: окрім будівель, пошкоджені декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства.

ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСАНДРА СЄНКЕВИЧА

Зокрема, за його словами, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси та вантажний службовий вагон служби колії.

ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСАНДРА СЄНКЕВИЧА

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