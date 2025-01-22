Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пошкоджений будинок, підприємство і транспорт, 2 поранених – наслідки удару по Миколаєву

Ірина БалачукСереда, 22 січня 2025, 08:54
Пошкоджений будинок, підприємство і транспорт, 2 поранених – наслідки удару по Миколаєву
Фото ДСНС

Пізно увечері 21 січня російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами, внаслідок чого 2 людей дістали поранення, у місті вирували пожежі, пошкоджений житловий будинок, човниковий кооператив, підприємство та громадський транспорт.   

Джерело: ДСНС, голова ОВА Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Кіма: "Внаслідок падіння уламків відбулось 6 пожеж на різних локаціях, станом на 02:52 всі пожежі були ліквідовані рятувальниками. Пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб.

Реклама:

Крім того вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир в 8 багатоквартирних будинках та декілька приватних будинків, пошкоджено вікна сімейної амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства, знищено автомобіль. Також відбулося декілька пожеж на відкритих територіях". 

 
фото ДСНС

Деталі: Внаслідок обстрілів постраждали двоє мешканців: 59-річному чоловікові надали допомогу на місці, 74-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані.

Кім додав, що станом на ранок, усі евакуйовані мешканці повернулися до своїх квартир. 

РЕКЛАМА:
 
фото ДСНС

У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки частково зруйнований мансардний поверх багатоквартирного будинку. У квартирі на 6-му поверсі вирувала пожежа, яку загасили.

Також рятувальники ліквідували загоряння очерету на площі 1 тис. кв. м.

Сєнкевич додав, що у місті постраждало підприємство: окрім будівель, пошкоджені декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства. 

 
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСАНДРА СЄНКЕВИЧА

Зокрема, за його словами, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси та вантажний службовий вагон служби колії. 

 
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕКСАНДРА СЄНКЕВИЧА

Передісторія: 

Миколаївбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною
Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца
Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Усі новини...
Миколаїв
Росія атакувала Миколаїв сімома безпілотниками: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі
Колишній військовій дали 15 років тюрми за співпрацю з росіянами в Миколаєві
Росія атакувала "Шахедами" Миколаїв: горів дах багатоповерхівки
Останні новини
17:46
Гороховський: зацікавленість влади до Ради підтримки підприємництва впала
17:25
На Київщині 14-річний хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом: підліток у лікарні
17:22
Впевнено зростає: голова НБУ розповів про особливості кредитування в Україні
17:17
АРМА передало стратегічно важливий завод в управління "Укренерго"
17:17
Венеційська комісія оцінила скасування виборів президента в Румунії
17:05
Лідери у галузі ШІ знову розпочинають дебати щодо ризиків нових технологій та проєкту Stargate
17:04
Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 56 мільйонів
16:58
Університет Карпенка-Карого відсторонив викладача Білоуса, якого звинувачують у домаганнях
16:57
ЄС планує відкласти план відмови від російського палива на місяць
16:55
ФотоЗеленський та маршалок Сейму поспілкувалися щодо українського вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: