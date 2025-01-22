Пошкоджений будинок, підприємство і транспорт, 2 поранених – наслідки удару по Миколаєву
Пізно увечері 21 січня російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами, внаслідок чого 2 людей дістали поранення, у місті вирували пожежі, пошкоджений житловий будинок, човниковий кооператив, підприємство та громадський транспорт.
Джерело: ДСНС, голова ОВА Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова Кіма: "Внаслідок падіння уламків відбулось 6 пожеж на різних локаціях, станом на 02:52 всі пожежі були ліквідовані рятувальниками. Пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб.
Крім того вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир в 8 багатоквартирних будинках та декілька приватних будинків, пошкоджено вікна сімейної амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства, знищено автомобіль. Також відбулося декілька пожеж на відкритих територіях".
Деталі: Внаслідок обстрілів постраждали двоє мешканців: 59-річному чоловікові надали допомогу на місці, 74-річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані.
Кім додав, що станом на ранок, усі евакуйовані мешканці повернулися до своїх квартир.
У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки частково зруйнований мансардний поверх багатоквартирного будинку. У квартирі на 6-му поверсі вирувала пожежа, яку загасили.
Також рятувальники ліквідували загоряння очерету на площі 1 тис. кв. м.
Сєнкевич додав, що у місті постраждало підприємство: окрім будівель, пошкоджені декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства.
Зокрема, за його словами, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси та вантажний службовий вагон служби колії.
Передісторія:
- Увечері 21 січня в Миколаєві пролунали вибухи. Повідомлялося, що армія РФ атакувала місто сімома ударними дронами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури та є постраждалі серед мирного населення.