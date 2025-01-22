Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поврежден дом, предприятие и транспорт, 2 раненых – последствия удара по Николаеву

Ирина БалачукСреда, 22 января 2025, 08:54
Поврежден дом, предприятие и транспорт, 2 раненых – последствия удара по Николаеву
Фото ГСЧС

Поздно вечером 21 января российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами, в результате чего 2 человека получили ранения, в городе бушевали пожары, поврежден жилой дом, лодочный кооператив, предприятие и общественный транспорт.  

Источник: ГСЧС, глава ОВА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Кима: "В результате падения обломков произошло 6 пожаров на разных локациях, по состоянию на 02:52 все пожары были ликвидированы спасателями. Поврежден шестиэтажный жилой дом. Была проведена эвакуация 200 человек.

Реклама:

Кроме того, взрывной волной повреждены окна квартир в 8 многоквартирных домах и несколько частных домов, повреждены окна семейной амбулатории и админздания транспортного предприятия, уничтожен автомобиль. Также произошло несколько пожаров на открытых территориях". 

 
Фото гсчс

Детали: В результате обстрелов пострадали двое жителей: 59-летнему мужчине оказали помощь на месте, 74-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии.

Ким добавил, что по состоянию на утро, все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. 

РЕКЛАМА:
 
Фото гсчс

В ГСЧС уточнили, что в результате атаки частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. В квартире на 6-м этаже бушевал пожар, который потушили.

Также спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 1 тыс. кв. м.

Сенкевич добавил, что в городе пострадало предприятие: кроме зданий, повреждены несколько единиц электротранспорта и транспорт структурных подразделений предприятия. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

В частности, по его словам, существенные повреждения получили новые троллейбусы и грузовой служебный вагон службы пути. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

Предыстория:

  • Вечером 21 января в Николаеве прогремели взрывы. Сообщалось, что армия РФ атаковала город семью ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и есть пострадавшие среди мирного населения.

Николаевбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Николаев
Россия атаковала Николаев семью беспилотниками: повреждены жилые дома, есть пострадавшие
Бывшей военной дали 15 лет тюрьмы за сотрудничество с россиянами в Николаеве
Россия атаковала "Шахедами" Николаев: горела крыша многоэтажки
Последние новости
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
Все новости...
Реклама:
Реклама: