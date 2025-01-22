Поврежден дом, предприятие и транспорт, 2 раненых – последствия удара по Николаеву

Поздно вечером 21 января российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами, в результате чего 2 человека получили ранения, в городе бушевали пожары, поврежден жилой дом, лодочный кооператив, предприятие и общественный транспорт.

Источник: ГСЧС, глава ОВА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Кима: "В результате падения обломков произошло 6 пожаров на разных локациях, по состоянию на 02:52 все пожары были ликвидированы спасателями. Поврежден шестиэтажный жилой дом. Была проведена эвакуация 200 человек.

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Кроме того, взрывной волной повреждены окна квартир в 8 многоквартирных домах и несколько частных домов, повреждены окна семейной амбулатории и админздания транспортного предприятия, уничтожен автомобиль. Также произошло несколько пожаров на открытых территориях".

Фото гсчс

Детали: В результате обстрелов пострадали двое жителей: 59-летнему мужчине оказали помощь на месте, 74-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии.

Ким добавил, что по состоянию на утро, все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры.

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Фото гсчс

В ГСЧС уточнили, что в результате атаки частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. В квартире на 6-м этаже бушевал пожар, который потушили.

Также спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 1 тыс. кв. м.

Сенкевич добавил, что в городе пострадало предприятие: кроме зданий, повреждены несколько единиц электротранспорта и транспорт структурных подразделений предприятия.

ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

В частности, по его словам, существенные повреждения получили новые троллейбусы и грузовой служебный вагон службы пути.

ФОТО ИЗ TELEGRAM АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

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