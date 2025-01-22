Поврежден дом, предприятие и транспорт, 2 раненых – последствия удара по Николаеву
Поздно вечером 21 января российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами, в результате чего 2 человека получили ранения, в городе бушевали пожары, поврежден жилой дом, лодочный кооператив, предприятие и общественный транспорт.
Источник: ГСЧС, глава ОВА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь Кима: "В результате падения обломков произошло 6 пожаров на разных локациях, по состоянию на 02:52 все пожары были ликвидированы спасателями. Поврежден шестиэтажный жилой дом. Была проведена эвакуация 200 человек.
Кроме того, взрывной волной повреждены окна квартир в 8 многоквартирных домах и несколько частных домов, повреждены окна семейной амбулатории и админздания транспортного предприятия, уничтожен автомобиль. Также произошло несколько пожаров на открытых территориях".
Детали: В результате обстрелов пострадали двое жителей: 59-летнему мужчине оказали помощь на месте, 74-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии.
Ким добавил, что по состоянию на утро, все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры.
В ГСЧС уточнили, что в результате атаки частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. В квартире на 6-м этаже бушевал пожар, который потушили.
Также спасатели ликвидировали возгорание камыша на площади 1 тыс. кв. м.
Сенкевич добавил, что в городе пострадало предприятие: кроме зданий, повреждены несколько единиц электротранспорта и транспорт структурных подразделений предприятия.
В частности, по его словам, существенные повреждения получили новые троллейбусы и грузовой служебный вагон службы пути.
Предыстория:
- Вечером 21 января в Николаеве прогремели взрывы. Сообщалось, что армия РФ атаковала город семью ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и есть пострадавшие среди мирного населения.